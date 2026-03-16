Micron se dispara por demanda de memoria para IA antes de resultados

Las acciones de Micron Technology (MU) registraron un fuerte avance en Wall Street, subiendo más de 5% hasta los US$426,13, en medio del entusiasmo del mercado por el papel de la compañía en la cadena de suministro de memoria para inteligencia artificial.

El movimiento añadió cerca de US$20 por acción en una sola sesión, mientras que el volumen de negociación superó los 39 millones de acciones, reflejando un aumento significativo del interés de los inversores institucionales. El impulso continuó en las operaciones previas al mercado del 16 de marzo, cuando el papel alcanzó niveles cercanos a US$446, consolidando una tendencia alcista que ha marcado el desempeño del sector de semiconductores en los últimos meses. Este repunte se produce a pocos días de la publicación de resultados del segundo trimestre fiscal de 2026, programada para el 18 de marzo, un evento que el mercado considera clave para confirmar si el ciclo de crecimiento impulsado por la inteligencia artificial sigue acelerándose.

La memoria HBM se convierte en el nuevo cuello de botella de la IA

El principal motor detrás del rally de Micron es la demanda de memoria de alto ancho de banda (HBM), un componente esencial para el funcionamiento de GPU utilizadas en inteligencia artificial, especialmente en sistemas desarrollados por compañías como Nvidia o AMD.

La empresa ha señalado que toda su capacidad de producción de HBM para 2026 ya está vendida bajo contratos plurianuales, lo que refleja un mercado extremadamente ajustado en el segmento de memoria avanzada. Este desequilibrio entre oferta y demanda ha permitido a los fabricantes de memoria aumentar precios y mejorar márgenes, en un contexto donde el despliegue global de centros de datos para inteligencia artificial continúa acelerándose. Analistas destacan que el crecimiento de la IA generativa está elevando de forma exponencial la cantidad de memoria necesaria por servidor, lo que ha convertido a la memoria avanzada en uno de los principales cuellos de botella tecnológicos del sector.

Resultados recientes refuerzan la narrativa alcista

El optimismo del mercado también se apoya en el desempeño financiero reciente de la compañía. Micron reportó ingresos trimestrales cercanos a US$13.640 millones, lo que representa un crecimiento interanual superior al 50%, impulsado principalmente por la demanda de memoria para centros de datos y aplicaciones de inteligencia artificial.

De cara al próximo reporte, el consenso del mercado espera que los ingresos puedan acercarse a US$19.000 millones, con beneficios por acción cercanos a US$8–9, lo que confirmaría una expansión significativa de las ganancias respecto al año anterior. Este crecimiento refleja el giro estructural del mercado de memoria, que ha pasado de un ciclo tradicional vinculado a smartphones y PCs a uno impulsado por infraestructura de IA y centros de datos de alto rendimiento.

Un rally histórico para el fabricante de chips

El desempeño bursátil de Micron ha sido uno de los más destacados dentro del sector tecnológico. La acción ha registrado un fuerte repunte en los últimos meses impulsado por el boom de la inteligencia artificial, acumulando importantes ganancias desde 2025. En paralelo, la compañía ha reforzado su estrategia de expansión para aumentar su capacidad de producción de memoria avanzada y aprovechar la creciente demanda global de chips especializados para IA. Este proceso forma parte de una tendencia más amplia en la industria de semiconductores, donde los fabricantes están invirtiendo agresivamente para ampliar su capacidad en respuesta al crecimiento explosivo de la inteligencia artificial.

El rally de Micron refleja un cambio estructural en el mercado tecnológico: la memoria se ha convertido en uno de los componentes más críticos para el desarrollo de inteligencia artificial. A medida que los modelos de IA requieren cada vez más capacidad de procesamiento y almacenamiento, la demanda de memoria HBM continúa superando la oferta disponible. Este desequilibrio otorga a compañías como Micron un fuerte poder de fijación de precios y mejora sus márgenes. Sin embargo, el mercado seguirá atento a los resultados del 18 de marzo, que podrían confirmar si el superciclo de memoria impulsado por la IA se mantiene o si el ritmo de crecimiento comienza a moderarse. Si las previsiones de demanda y expansión de producción se mantienen sólidas, Micron podría seguir siendo uno de los principales beneficiarios bursátiles del auge global de la inteligencia artificial.

Análisis técnico

MU (M15)

Fuente: xStation

En gráfico de 15 minutos el precio de Micron viene con una tendencia alcista clara, moviéndose por encima de las EMA 20 (naranja), EMA 50 (azul) y EMA 100 (negra), que además están ordenadas al alza.

El movimiento fuerte que se ve en el gráfico llevó al precio desde la zona cercana a 425 hasta la parte alta cerca de 451, donde aparece una zona de oferta y también el nivel 0.0 de Fibonacci. Desde ahí el mercado frenó y comenzó una pausa, manteniéndose ahora alrededor de 446, justo cerca del 23.6 de Fibonacci.

En este punto el precio parece estar consolidando entre el soporte de 444–445 (zona del 23.6 y la EMA 20) y la resistencia cercana a 449–451.

Si logra sostenerse sobre esa zona y recuperar fuerza, podría intentar nuevamente acercarse a los máximos recientes. Pero si pierde ese soporte, el retroceso podría extenderse hacia niveles más profundos como 437 (38.2) o incluso 434 (50), donde también pasa la EMA 50.

El RSI se mantiene en zona media-alta y el ADX todavía marca tendencia, lo que sugiere que el movimiento principal sigue siendo alcista, aunque ahora el mercado parece estar tomando un respiro.