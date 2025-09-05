Leer más

Datos del PIB del segundo trimestre de la zona euro

06:09 5 de septiembre de 2025

El par de divisas EUR/USD ha mostrado una reacción contenida tras la publicación de los datos del Producto Interior Bruto (PIB) de la zona euro correspondientes al segundo trimestre de 2025. A pesar de la relevancia del indicador, el mercado ha mantenido una postura neutral, reflejando una mezcla de expectativas cumplidas y cautela monetaria.  El PIB de la zona euro creció apenas 0,1% intertrimestral, una desaceleración respecto al 0,6% registrado en el primer trimestre. En términos interanuales, el crecimiento fue del 1,4%, lo que sugiere una economía que, aunque ralentizada, sigue expandiéndose.

Imagen con la bandera de la UniÃ³n Europea
 

Datos del PIB de la zona euro:

  • PIB (T2): real: 1,5 % interanual; previsión: 1,4 % interanual; anterior: 1,5 % interanual.
  • PIB (T2): real: 0,1 % intertrimestral; previsión: 0,1 % intertrimestral; anterior: 0,6 % intertrimestral.

Datos de Empleo de la zona euro:

  • Variación del Empleo (T2): real: 0,6 % interanual; previsión: 0,7 % interanual; anterior: 0,7 % interanual.
  • Variación del Empleo (T2): real: 0,1 % intertrimestral; previsión: 0,1 % intertrimestral; anterior: 0,2 % intertrimestral
 

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

