Datos macro sólidos en EE. UU.: solicitudes de desempleo por debajo de lo esperado, Philly Fed al alza

- Solicitudes iniciales de desempleo caen más de lo esperado, señalando fortaleza de corto plazo en el mercado laboral.
- Solicitudes continuas aumentan, lo que apunta a un deterioro más estructural.
- Índice manufacturero Philly Fed sorprende al alza, mostrando mejora gradual del sector.
- Solicitudes iniciales de desempleo caen más de lo esperado, señalando fortaleza de corto plazo en el mercado laboral.
- Solicitudes continuas aumentan, lo que apunta a un deterioro más estructural.
- Índice manufacturero Philly Fed sorprende al alza, mostrando mejora gradual del sector.
- Solicitudes iniciales de desempleo: 207K (esperado: 213K; previo: 218K)
- Solicitudes continuas de desempleo: 1.818K (esperado: 1.810K; previo: 1.787K)
- Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (abril): 26,7 (esperado: 10,3; previo: 18,1)
Las solicitudes de desempleo en EE. UU. están enviando señales muy mixtas. Las solicitudes iniciales se situaron claramente por debajo de lo esperado, lo que indica fortaleza a corto plazo en el mercado laboral. Sin embargo, las solicitudes continuas volvieron a aumentar, y además por encima de las previsiones.
Esto sugiere que el mercado podría estar enfocándose principalmente en la resiliencia de corto plazo del empleo, manteniendo el optimismo mientras pasa por alto un deterioro gradual y estructural. Estos datos probablemente serán difíciles de interpretar tanto para la Reserva Federal como para los inversionistas.
Al mismo tiempo, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia sorprendió al alza. Los últimos meses parecen mostrar una mejora lenta pero constante en el sector manufacturero. La reacción del mercado sigue siendo limitada.
EURUSD (M1)
Fuente: xStation5
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