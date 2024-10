DAX 40: ¿El DAX vuelve a sus máximos históricos?

El DAX vuelve a sus máximos históricos

Infineon Technologies con una nueva asociación

SAP adquiere el líder estadounidense en adopción de datos El viernes, los mercados están en general de buen humor. La incertidumbre causada por los esperados datos económicos estadounidenses y el recorte de tasas del BCE se está reduciendo gradualmente. Los mercados europeos están en su mayoría en verde: el DAX alemán cotiza un 0,13% más alto, el IBX35 español suma un 0,33%, el WIG20 polaco sube un 0,66% y el FTSE 100 británico se mantiene estable. El CAC 40 francés y el FTSE MIB italiano, por otro lado, están en rojo, cayendo ambos alrededor del 0,2%. Situación actual en el mercado de valores europeo. Fuente: xStation5

DAX 40 Situación actual en el mercado de valores europeo. Fuente: xStation5 A pesar de que el DAX experimentó una caída significativa después de que el BCE redujera las tasas de interés, logró terminar la sesión de ayer con una nota alta. Hoy, el índice alemán continúa su ascenso, mostrando fortaleza y manteniéndose por encima de la EMA de 20 períodos (violeta claro). El nivel de precios actual en torno a 18600 ha sido un punto de resistencia importante en las últimas semanas. Superar esta zona podría indicar un regreso a los máximos históricos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

Noticias corporativas: Volkswagen (VOW1.DE) : el fabricante de automóviles ha llegado a un acuerdo con un sindicato belga para reanudar las operaciones en la fábrica de Audi, detenidas debido a la baja demanda del Audi Q8 e-tron eléctrico. Las acciones de Volkswagen suben un 2,38% hoy. Commerzbank (CBK.DE): el presidente del Bundesbank enfatizó la necesidad de bancos fuertes para financiar empresas alemanas. Si bien Joachim Nagel no hizo comentarios directamente sobre Commerzbank, señaló que la esencia de las adquisiciones es crear una institución competitiva con un modelo de negocio eficiente. Las acciones del banco continúan su rally alcista, con un aumento intradía del 3,1%. Fresenius (FRE.DE): JPMorgan ha mejorado su recomendación para la compañía (de neutral a sobreponderada) a la luz de los cambios en la dirección y la reestructuración en curso. Las acciones de Fresenius suben actualmente un 3,3%. Infineon Technologies (INF.DE): el fabricante alemán de semiconductores anunció una colaboración con ZF en el desarrollo de software de inteligencia artificial para vehículos autónomos. Las acciones de la compañía suben un 0,3%. SAP (SAP.DE): el productor de software anunció la adquisición de WalkMe, la plataforma líder de adopción digital (DAP), que cotiza en el Nasdaq. A pesar de ello, las acciones de SAP caen ligeramente (-0,12%). Henkel (HEN3.DE): Jefferies ha rebajado su recomendación para Henkel de comprar a mantener. La presión sobre las acciones de la compañía se debe a una discrepancia entre los resultados esperados para el tercer trimestre de 2024 y las previsiones de Jefferies (3,6% frente a la previsión: 1,9%). Las acciones de la compañía han perdido un 0,37% tras la recomendación.



