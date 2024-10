DAX 40: Euforia en los mercados tras la decisión de la Fed. El DAX alcanza los 19.000 puntos

Los alcistas impulsan los contratos del DAX por encima de los 19.000 puntos

Los mercados europeos, en euforia tras la decisión de la Fed

RWE y Bayer anuncian nuevas colaboraciones Hacía mucho tiempo que no veíamos una recuperación de este calibre en los mercados europeos. El recorte moderado de 50 puntos básicos de las tasas de interés en Estados Unidos estaba lejos de lo que esperaban la mayoría de los economistas, ya que la liberalización poco ortodoxa de la política monetaria podría interpretarse como una señal de condiciones alarmantes en la economía estadounidense. Mientras tanto, los mercados están experimentando una recuperación bastante intensa, impulsada por el llamado "recorte de tasas gigantesco" y las declaraciones del presidente Powell, que subraya que las tasas más bajas solo tienen por objeto mantener las perspectivas ya prometedoras de la economía estadounidense. Los índices europeos están todos en verde hoy. Los mayores beneficios se observan en el ATX de Austria (casi el 2%) y el CAC 40 de Francia (+1,7%), que habían estado más rezagados en los últimos días. El FTSE 100 del Reino Unido ha subido un 0,9%, el FTSE MIB de Italia y el WIG20 de Polonia están sumando alrededor del 0,75%, mientras que el IBEX35 de España está aumentando aproximadamente un 0,4%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Aceleración largamente esperada en el mercado de valores europeo. Fuente: xStation5

DAX 40 Aceleración largamente esperada en el mercado de valores europeo. Fuente: xStation5 Los alcistas mantienen el control sobre el DAX, impulsando los contratos en el índice alemán por encima del nivel de 19.000. El gráfico se ha alejado agresivamente de ambos promedios móviles ponderados, que han estado en una alineación alcista durante varios días (el más rápido/claro por encima del más lento/púrpura oscuro). Los contratos del DAX están actualmente en camino de alcanzar nuevos máximos históricos, por encima del nivel de 19.030. Fuente: xStation5

Noticias corporativas: Deutsche Telekom (DTE.DE) : Las preocupaciones planteadas por T-Mobile US sobre los ingresos por servicios en 2025 están lastrando las acciones de la compañía (-1,5%). La compañía se comprometió a una rentabilidad para los accionistas de 50.000 millones de dólares para 2027, que es ligeramente más conservadora de lo esperado, lo que ejerce presión sobre el potencial de crecimiento futuro de la compañía.

Commerzbank (CBK.DE): El banco planea acelerar su búsqueda de un nuevo CEO a la luz de una posible adquisición por parte de UniCredit. La compañía se está preparando para responder a las declaraciones de UniCredit después de que esta última adquiriera una participación del 9%. La candidata favorita es la actual directora financiera Bettina Orlopp, aunque el consejo todavía está considerando candidatos externos. Las acciones de Commerzbank cayeron un 0,7% hoy.

RWE (RWE.DE): La empresa energética se ha asociado con AM Green para el suministro de amoniaco verde a partir de 2027. Esta materia prima es una fuente de energía de cero emisiones que cumple con los estándares europeos para combustibles renovables, y la colaboración entre empresas energéticas tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda. Las acciones de RWE suben actualmente un 1,2%.

BMW (BMW.DE): Las acciones de la empresa se están recuperando un 3% después de que Citi mejorara su calificación de "vender" a "neutral". Los analistas creen que la valoración actual es demasiado baja, incluso considerando las preocupaciones sobre los beneficios de principios de este mes.

Bayer (BAY.DE): La compañía farmacéutica alemana ha declarado en la carta de intenciones que lanzará con Trinity Biontech una nueva generación de dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) en tiempo real en India y China. Las empresas recibieron resultados positivos de las pruebas de mercado, mientras que la demanda de tales soluciones está creciendo constantemente entre los diabéticos. Las acciones de Bayer suben un 3,1% hoy.





