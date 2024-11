⏬DAX 40 se desploma un 1,5%

Los índices europeos están experimentando una caída tras la publicación de los decepcionantes resultados de las empresas europeas, incluida Volkswagen, a pesar de la mejora de los datos económicos Los índices europeos están experimentando una caída tras la publicación de los decepcionantes resultados de las empresas europeas, incluida Volkswagen. Los mercados de valores europeos, en particular el Euro Stoxx 50 y el DAX alemán, se enfrentan a importantes desafíos a mitad de semana. La situación se ve agravada por los problemas de las principales empresas europeas como Volkswagen, que está luchando contra la disminución de los beneficios y los posibles cierres de fábricas. La drástica caída de los beneficios de Volkswagen y los planes de reestructuración Los últimos resultados financieros de Volkswagen son decepcionantes. El beneficio operativo se ha desplomado un 42% en el tercer trimestre, lo que ha provocado una importante disminución del margen operativo de la empresa. La situación exige una acción drástica por parte de la dirección de la empresa. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Para abordar estos problemas, Volkswagen está considerando cerrar varias fábricas alemanas e implementar importantes recortes de empleo. Estos planes han provocado controversia y posibles conflictos laborales, complicando aún más la situación de la empresa. Un análisis más detallado de los datos revela que la marca homónima de Volkswagen registró un margen operativo de solo el 2,1%. Curiosamente, las acciones de la empresa están ganando terreno actualmente después de la pérdida negativa, lo que podría atribuirse a que los inversores anticipaban datos aún más débiles que los presentados. La empresa mostró el margen operativo más bajo en muchos años. Fuente: Bloomberg Finance LP Impacto en la economía europea Los problemas de Volkswagen son sintomáticos de los desafíos económicos más amplios de Europa. La región está lidiando con un bajo crecimiento económico, una alta inflación y un aumento de los costos de la energía. El posible impacto de la reestructuración de Volkswagen en la economía alemana, la más grande de Europa, podría exacerbar estos desafíos. La combinación de los problemas de Volkswagen y los problemas económicos más amplios está pesando mucho en los mercados de valores europeos. Los inversores se están volviendo cada vez más cautelosos a la hora de invertir en acciones europeas, ya que la región enfrenta un panorama difícil. En contraste, las acciones estadounidenses continúan teniendo un buen desempeño, beneficiándose de una recuperación económica más fuerte y ganancias corporativas positivas. Es probable que esta divergencia en el desempeño entre los mercados europeos y estadounidenses persista en el futuro cercano. Rendimiento de las acciones del DAX Cabe destacar que una gran mayoría de las empresas del DAX alemán están perdiendo valor hoy. La excepción y la de mejor desempeño es Volkswagen, que está subiendo hoy, pero desde una perspectiva anual, la acción ha caído un 20% y tiene una influencia débil en las perspectivas de otras empresas alemanas. Fuente: Bloomberg Finance LP Datos económicos También vale la pena mencionar una serie de datos publicados hoy. El PIB de Alemania ha superado las expectativas del mercado. El PIB creció un 0,2% interanual, en comparación con el 0,1% esperado. Sin embargo, los datos anteriores se revisaron del 0,3% al 0,1%. Intertrimestralmente, no vemos la disminución esperada del 0,1%, sino un crecimiento del 0,2%. Sin embargo, esto está relacionado con una base más baja: la lectura anterior se revisó del -0,1% al -0,3%. Además, las cifras de inflación resultaron más altas de lo esperado, con un IPC del 2,0% en comparación con el 1,8% esperado y el 1,6% anterior. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Perspectiva técnica Técnicamente, el DAX40 está experimentando un retroceso significativo hoy, que también está vinculado a la reciente caída brusca del precio de las acciones de Volkswagen. El DAX40 ha caído a su nivel más bajo desde el 11 de octubre, lo que marca el retroceso más fuerte desde el 6 de septiembre. Curiosamente, la estacionalidad sugiere un repunte en el DAX40 en el futuro cercano. También vale la pena mencionar el llamado "comercio Trump", que está asociado con políticas proteccionistas. Los aranceles impuestos durante la presidencia anterior de Trump tuvieron un impacto muy negativo en las empresas alemanas, especialmente las que producen automóviles. Como resultado, las crecientes posibilidades de que Trump gane de nuevo también están debilitando la situación en los índices europeos. Los niveles de soporte clave para el DAX alemán se encuentran en 19.200, en el retroceso de Fibonacci 23,6 y en 19.000 puntos. Fuente: xStation5.

