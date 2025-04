DAX: Las acciones europeas frenan las caídas. 📈

Situaci贸n general del mercado: Las acciones europeas est谩n registrando una subida relativamente s贸lida durante la sesi贸n de hoy, ya que se han detenido las ca铆das que comenzaron tras el anuncio de cambios arancelarios a las importaciones de autom贸viles hacia Estados Unidos. Sin embargo, los inversores esperan con ansiedad el d铆a de ma帽ana, cuando se prev茅 la implementaci贸n de nuevos cambios aduaneros, en el denominado 鈥淒铆a de la Liberaci贸n鈥. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El 铆ndice DAX alem谩n sube actualmente un 1,3 %, mientras que el CAC 40 franc茅s avanza un 0,90 %. Los datos macroecon贸micos m谩s relevantes para hoy son los 铆ndices PMI del sector industrial correspondientes a las principales econom铆as del mundo. 聽 Distribuci贸n de las tasas de rentabilidad actuales de las empresas europeas. Fuente: xStation El 铆ndice alem谩n DAX sube un 0,35鈥% en la jornada de hoy en t茅rminos intrad铆a y se encuentra defendiendo un punto de soporte t茅cnico clave, marcado por la media m贸vil exponencial de 50 d铆as (EMA) (l铆nea azul en el gr谩fico) y el m铆nimo local del movimiento de consolidaci贸n registrado entre finales de febrero y principios de marzo. La clave para analizar el comportamiento futuro del 铆ndice puede residir en la evoluci贸n de la oferta y la demanda dentro de esta zona (ya sea manteni茅ndose por encima o regresando por debajo de la misma). Fuente: xStation Noticias: Las acciones de Adidas (ADS.DE) est谩n registrando un alza superior al 3鈥% durante la sesi贸n de hoy, luego de que Stifel mantuviera su recomendaci贸n de 鈥渃omprar鈥 sobre los t铆tulos de la compa帽铆a, con un precio objetivo de 280 euros. A pesar de la incertidumbre geopol铆tica y los riesgos en la demanda de los consumidores, la empresa ratific贸 todas sus previsiones para el ejercicio fiscal 2025, publicadas a inicios de marzo, las cuales incluyen un crecimiento de dos d铆gitos para la marca adidas en Am茅rica del Norte y Europa. Se espera que las ventas aumenten entre un 5鈥% y 10鈥% a tipos de cambio constantes en 2025, y que el beneficio operativo (Ebit) alcance entre 1.700 y 1.800 millones de euros. Las acciones de la empresa de software SAP (SAP.DE) suben un 1,4鈥% tras presentar resultados sorpresivamente positivos y mejorar sus perspectivas gracias al impulso generado por la estadounidense Progress Software. Otro factor relevante es la mejora generalizada del sentimiento del mercado hacia las empresas tecnol贸gicas. Las acciones de TUI (TUI.DE) suben actualmente m谩s de un 3,5鈥% despu茅s de que Hauck Aufh盲user Investment Banking emitiera una recomendaci贸n de 鈥渃omprar鈥 sobre la compa帽铆a. M谩s noticias de las empresas del DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP

