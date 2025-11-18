DAX: Los índices europeos extienden las caídas antes de los resultados de Nvidia 📉

Las acciones europeas encadenan cuatro sesiones consecutivas de caídas. Los inversores están reduciendo su exposición al riesgo antes del informe de resultados clave de Nvidia y del regreso de datos macroeconómicos relevantes en Estados Unidos.

Las mayores caídas se observan en el WIG20 de Polonia (-2.30%), seguidas por el IBEX 35 de España (-1.55%) y el FTSE MIB de Italia (-1.25%). El DAX retrocede un 0.91%.





Entre los sectores más débiles dentro del índice alemán se encuentran salud, bienes de consumo y finanzas. En este momento, no hay un solo sector mostrando alzas. Fuente: Bloomberg Finance L.P.





DAX (gráfico diario – D1)

El índice alemán está poniendo a prueba un soporte importante por encima de los 23,200 puntos. Este nivel constituye el límite inferior del canal de consolidación en el que el índice ha operado desde abril de este año.





Noticias corporativas



Umicore (UMI.BE)

Cae 11% después de que el accionista Groupe Bruxelles Lambert vendiera alrededor de 300 millones de euros en acciones mediante una colocación acelerada “overnight placing” con un descuento del 8.8%.

Analistas señalaron que GBL mantiene una exposición significativa, que la liquidez ha mejorado y que la venta sigue a un fuerte repunte en el año (+69% YTD).

Imperial Brands (IMB.UK)

Avanza 1.25% tras presentar resultados anuales ligeramente por encima de las expectativas y ofrecer una sólida guía para el ejercicio fiscal 2026.

Los analistas destacaron una ejecución consistente, ingresos estables por tabaco, mejora en tendencias de NGP (nuevos productos de nicotina) y recompras en curso.

La guía apunta a un crecimiento de beneficios del 3–5% el próximo año.

ICG (ICG.UK)

Sube casi 5% después de que Amundi acordara adquirir una participación estratégica cercana al 10% y la firma reportara resultados del primer semestre muy superiores a lo esperado: márgenes de gestión, captación de fondos e ingresos por comisiones superaron las previsiones.

Roche (ROG.CH)

Registra una alza del 7.20% tras anunciar que su medicamento contra el cáncer de mama, giredestrant, obtuvo otro resultado sólido en ensayos de última etapa, abriendo la puerta a ingresos potenciales de miles de millones.

Porsche Automobil (P911.DE)

Retrocede 0.85% y enfrenta una demanda de 300 millones de dólares presentada por un concesionario de lujo en Florida, que acusa al fabricante de cortar la asignación de vehículos después de que el distribuidor se negara a construir un showroom exclusivo de Porsche.

Un tribunal de Miami rechazó la moción de Porsche para desestimar la demanda —el juicio está programado para marzo de 2026—.

Rheinmetall (RHM.DE)

Sube 2.12% tras presentar ambiciosos objetivos hacia 2030, incluyendo 50.000 millones de euros en ventas, un margen operativo superior al 20% y una conversión de efectivo superior al 50%.

La empresa planea vender su división de autopartes, aumentar la producción de municiones, escalar la fabricación de vehículos blindados y diversificar cadenas de suministro fuera de China.

¿Quieres seguir de cerca los movimientos del DAX y operar con análisis profesional en tiempo real?

Abre tu cuenta real con XTB y accede a herramientas avanzadas para operar índices globales:

👉 https://www.xtb.com/lat/cuenta-real?utm_source=news_rsh