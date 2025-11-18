Home Depot es la señal más reciente de que el ciclo del consumidor estadounidense se está enfriando

Home Depot entregó un nuevo ajuste a la baja en su guía anual, profundizando la percepción de que el consumo ligado a vivienda está inmerso en un ciclo de debilidad más persistente de lo que el mercado anticipaba. La compañía volvió a señalar que la demanda por proyectos de mayor envergadura —como remodelaciones, ampliaciones y compras de alto valor— sigue cediendo. Las razones principales son un mercado inmobiliario virtualmente paralizado, tasas hipotecarias elevadas y un consumidor que, aunque sigue sólido en ingresos, ha optado por postergar decisiones de gasto relevantes.

El trimestre quedó lejos de lo previsto por la propia administración. No sólo las ventas comparables crecieron menos de lo esperado, sino que tampoco se concretó el impulso estacional habitual que llega con temporadas de tormentas, lo que afectó rubros como techos, generadores y materiales de refuerzo.

Proyectos pequeños y menos rotación inmobiliaria: combinación compleja para Home Depot

Home Depot enfrenta un fenómeno dual que complica la lectura macroeconómica. Por un lado, los hogares se están enfocando en proyectos más pequeños —como pintar, jardinería y reparaciones menores— evitando gastos que requieren financiamiento o remodelaciones complejas. Por otro lado, el bajo turnover de viviendas ha reducido una de las principales fuentes estructurales de demanda: los nuevos propietarios suelen ser quienes más gastan en mejoras del hogar.

Además, la empresa está sintiendo el impacto de mayores tarifas para bienes importados, lo que ha forzado ajustes de precios selectivos. Aun así, ha logrado evitar alzas generalizadas gracias a una política de contención de costos.

Foco en clientes profesionales, pero sin compensar la caída en hogares

En paralelo, Home Depot sigue apostando por expandirse hacia clientes profesionales —contratistas, techadores, especialistas en construcción—, un segmento considerado más resiliente y menos sensible al ciclo puntual del consumidor. Esta estrategia ha sido reforzada por adquisiciones recientes que buscan consolidar su posición en la cadena de valor de la construcción profesional. Sin embargo, este esfuerzo no ha sido suficiente para compensar el frenazo en el gasto de los hogares. Las transacciones volvieron a caer, y aunque el ticket promedio subió levemente, la composición de ventas indica que el consumidor compra menos y opta por artículos de menor valor.

La señal de Home Depot: un ciclo de consumo en pausa

El mensaje de la empresa es contundente: el mercado inmobiliario estadounidense sigue demasiado frío para sostener una recuperación en el segmento de mejoras del hogar, y Home Depot lo está sintiendo antes que nadie. La firma admite que no identifica catalizadores claros en el corto plazo, ni en tasas, ni en confianza, ni en actividad, lo que refuerza la tesis de que el gasto en vivienda seguirá frágil hasta que haya una normalización en hipotecas, precios de casas y expectativas económicas.

Para los mercados, el nuevo recorte en la guía anual y la tercera decepción trimestral consecutiva no son solo una advertencia sobre Home Depot. Representan una señal de alerta más amplia sobre la fatiga del consumidor estadounidense, especialmente en segmentos sensibles al crédito, una variable que podría afectar a otras compañías con exposición a vivienda y mejoras del hogar.

