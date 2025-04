DAX por debajo del soporte clave 📉

Situaci贸n general del mercado: Las bolsas europeas contin煤an ampliando sus ca铆das, iniciadas tras el anuncio de modificaciones arancelarias sobre las importaciones de autom贸viles hacia Estados Unidos. Los inversionistas aguardan ahora con expectaci贸n el 2 de abril, fecha en la que se prev茅 un nuevo paquete de medidas arancelarias. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El mi茅rcoles est谩 previsto lo que se ha denominado el 鈥淒铆a de la Liberaci贸n en Am茅rica鈥, evento al que el presidente Trump ha hecho referencia durante semanas y en el cual tiene intenci贸n de anunciar un paquete de reformas arancelarias de gran escala. Los cambios anunciados podr铆an ser solo un anticipo de futuras modificaciones. Algunos incluso consideran que este d铆a podr铆a pasar a la historia como el momento que marca el fin de una era iniciada tras la Segunda Guerra Mundial: la era del comercio global liberalizado. El DAX alem谩n registra actualmente una ca铆da del 1,9%, mientras que el CAC 40 franc茅s retrocede un 1,80%. El mercado polaco tambi茅n se comporta negativamente, con ca铆das del 2,1%. El dato macroecon贸mico m谩s relevante del d铆a es el 铆ndice de precios al consumidor (IPC) de Alemania, que ser谩 publicado en 15 minutos. 聽 Distribution of today's rates of return for European companies. Source: xStation El 铆ndice DE40 alem谩n registra una ca铆da intrad铆a del 1,90% y est谩 poniendo a prueba un nivel de soporte t茅cnico clave, definido por la media m贸vil exponencial de 50 d铆as (l铆nea azul en el gr谩fico) y el m铆nimo local del per铆odo de consolidaci贸n entre finales de febrero y principios de marzo. El comportamiento del 铆ndice hacia el cierre podr铆a ser un elemento decisivo para evaluar si perforar谩 o respetar谩 dicha zona de soporte.

Fuente: xStation Noticias: En los mercados, el principal factor que contin煤a impulsando la volatilidad es la imposici贸n de aranceles al sector automotriz. Aunque la informaci贸n espec铆fica sobre este tema se public贸 la semana pasada, sigue siendo el sector con mayor peso en las bolsas europeas. UniCredit (UCG.IT), el segundo mayor banco de Italia, ha recibido la aprobaci贸n del Banco Central Europeo para presentar una oferta de adquisici贸n de su rival m谩s peque帽o, Banco BPM (BAMI.IT), por 14.000 millones de euros. La empresa alemana DHL (DHL.DE) est谩 adquiriendo la compa帽铆a log铆stica estadounidense Cryopdp. RWE (RWE.DE) est谩 vendiendo participaciones minoritarias en parques e贸licos marinos en Alemania y Dinamarca por 1.400 millones de euros. Las acciones de la empresa caen un 0,5% en un contexto de correcci贸n generalizada del mercado. M谩s noticias de las empresas del DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "