Desplome histórico del Cacao

El mercado del cacao está experimentando una corrección técnica y fundamental. Tras los problemas del 2023-24, que movieron los precios desde los 2.190 USD hasta un máximo de 13.000 USD por tonelada en diciembre de 2024, el activo ha iniciado un proceso de capitulación. Actualmente, los contratos en Nueva York registran un retroceso del 24,33% solo en lo que va de enero de 2026. De mantenerse este nivel al cierre de la próxima semana, estaríamos ante la mayor caída porcentual mensual desde que Bloomberg inició sus registros en 1970.



Cambios en la demanda

Los datos de molienda del cuarto trimestre de 2025 confirman que los altos precios finalmente han afectado el consumo:

Europa (ECA): La molienda cayó un 8,3% interanual (304.470 TM), superando con creces la estimación de contracción del 2,9% y marcando el nivel más bajo para un cuarto trimestre en 12 años.



Asia (CAA): Registró un descenso del 4,8% (197.022 TM).



Norteamérica (NCA): Mostró un estancamiento marginal con un leve aumento del 0,3% , insuficiente para compensar el pesimismo global.

Barry Callebaut AG, el mayor fabricante de chocolate a granel del mundo, reportó una caída del 22% en el volumen de ventas de su división de cacao. A pesar de que los precios de venta aumentaron un 19% interanual, la compañía enfrenta una transición con el nombramiento de Peter Schumacher (ex-CEO de Unilever) para liderar una estrategia de estabilización ante volúmenes de chocolate que caen un 6,8% a nivel global.



Factores globales de la oferta

Mientras la demanda se erosiona, la oferta comienza a mostrar señales de recuperación, lo cual impulsa el sentimiento bajista:

Cosechas en África Occidental: En Costa de Marfil y Ghana, las condiciones climáticas favorables han permitido que el conteo de vainas de cacao se sitúe un 7% por encima del promedio de los últimos cinco años.

Inventarios: Las existencias monitoreadas por el ICE en puertos estadounidenses han repuntado hasta las 1.741.172 bolsas , su nivel más alto en dos meses.

Regulación Europea: La aprobación de un retraso de un año en la ley de deforestación ( EUDR ) ha eliminado el temor a una restricción de suministros inmediata para el mercado europeo, manteniendo la fluidez de las importaciones desde África y Sudamérica.



Perspectiva internacional

Tras dejar atrás el déficit histórico de 494.000 toneladas métricas registrado en la temporada 2023/24, el cual representó la mayor brecha de suministro en más de 60 años tras una caída en la producción del 12,9%. Las proyecciones de la ICCO emitidas el pasado 19 de diciembre marcan un punto crítico. Se estima un superávit global de 49.000 toneladas para el ciclo 2024/25. Este cambio de paradigma, sustentado en un incremento del 7,4% en la producción mundial (alcanzando las 4,69 millones de toneladas), supone el primer excedente de oferta en cuatro años, lo que invalida un supuesto de escasez de esta materia prima y justifica la revalorización a la baja que se puede observar este enero 2026.



Análisis técnico

La cotización del cacao se encuentra actualmente en una fase de clara capitulación técnica, oscilando en torno a los 4.459 puntos. Esta dinámica negativa se consolidó a partir del 09 de enero de 2026, fecha en la que se produjo un cruce bajista determinante, cuando la EMA de 50 periodos (morada) perforó a la baja la EMA de 200 periodos (naranja), validando un cambio de tendencia estructural hacia el corto y mediano plazo.

La fuerza del movimiento descendente se puede observar por la brecha respecto a sus promedios móviles. El precio actual se negocia con una distancia negativa del -5,37% frente a su media de 50 periodos y un marcado -16,50% respecto a la media de 200 periodos. Pese a la magnitud de la corrección, el indicador RSI se sitúa en los 42,4 puntos, un nivel que, al no alcanzar todavía rangos de sobreventa (bajo 30), sugiere que el activo aún posee espacio para profundizar las caídas antes de encontrar un suelo de agotamiento.

Este comportamiento guarda una estrecha correlación con los fundamentos del mercado global. El sesgo bajista actual parece estar afectado por una contracción en el consumo internacional, donde la demanda se ha visto afectada por los altos precios históricos registrados anteriormente. Este cambio abrupto en la demanda, sumada a un ajuste en las expectativas de consumo, mantiene la presión sobre el precio, dejando al cacao en busca de niveles de soporte más sólidos.

