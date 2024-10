Día de la Independencia Mexicana: Mercado en pausa, la Fed en el foco

El peso mexicano ha mostrado una leve depreciación frente al dólar estadounidense, mientras la Bolsa Mexicana de Valores permanece cerrada debido a las festividades del Día de la Independencia. A pesar de la caída de hoy, el peso venía de una semana de beneficios significativos, donde se apreció aproximadamente 3.9% frente al dólar, impulsado por expectativas de ajustes en la política monetaria de Estados Unidos. La apreciación del peso la semana pasada estuvo motivada por un aumento en las probabilidades de que la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) realice una reducción de 0.50% en su tasa de interés durante su próxima reunión este miércoles. Las expectativas de esta reducción aumentaron tras la publicación del índice de precios al consumidor (CPI) de agosto, pasando de 15% a 59%. Esta proyección intensifica el diferencial de tasas de interés entre México y EE. UU., atrayendo capitales hacia el mercado mexicano. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El mercado sigue en alta expectativa por la decisión de la Fed de este miércoles, ya que una reducción mayor a lo previsto podría seguir favoreciendo al peso mexicano. Actualmente, el Banco de México (Banxico) mantiene su tasa de interés en 10.75%, muy por encima del rango de 5.25% a 5.50% de la Fed. USD-MXN (Intervalo M15) Fuente: xStation5. El tipo de cambio encontró resistencia en los 19.36, lo que llevó a una corrección a la baja hasta el nivel del 61.8% de Fibonacci, desde donde inició un nuevo impulso al alza. Es posible que el activo consolide en este nivel, pero si logra romper la resistencia en torno a los 19.36, podría dirigirse hacia la siguiente resistencia en los 19.53. Por otro lado, si el movimiento es a la baja y rompe el soporte en 19.16, podría alcanzar el nivel de 19.02. Las medias móviles aún reflejan una tendencia bajista, pero el ADX indica que dicha tendencia está perdiendo fuerza, mientras que el RSI sugiere que hay margen para que el activo continúe su ascenso.



