Discurso del governador de la Fed de Nueva York 🗽

Conclusiones clave Williams, governador de la Fed de Nueva York, ofreció comentarios moderados al NYT.

Williams apunta a nuevos recortes de tipos en medio del debilitamiento del mercado laboral estadounidense.

El gobernador de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, ha hablado sobre la política monetaria estadounidense en una entrevista con el New York Times. Williams no cree que la economía estadounidense esté al borde de una recesión, lo que respalda nuevos recortes de tipos de interés en Estados Unidos ante el debilitamiento del mercado laboral. No veo señales de efectos secundarios ni factores que puedan estar amplificando los efectos de los aranceles sobre la inflación.

Es apropiado que los tipos vuelvan a un nivel neutral.

Un mercado laboral más flexible ayudaría a limitar la inflación.

Las perspectivas de inflación no son tan sombrías como a principios de año. La desaceleración del empleo merece atención. Cotización del euro-dólar El euro-dólar retrocede hasta el nivel de 1,16 Fuente : Plataforma de XTB

