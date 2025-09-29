Discursos de los banqueros de la Fed y el BCE

Comenzamos una nueva semana ajetreada. Hoy, entre los eventos clave se encuentran los discursos de los banqueros centrales, principalmente de la Fed y el BCE. Además, en breve conoceremos los datos del IPC, el IPCA y las ventas minoristas de España.
La política monetaria centra la atención del mercado debido a la reanudación de los recortes de tipos por parte de la Fed. Por ello, los comentarios de los miembros del FOMC son especialmente importantes. Hoy escucharemos, entre otros, a Musalem, Bostic, Waller, Williams y Hammack de la Fed, así como a Lane, Müller, Kažaks y Schnabel del BCE.
Calendario detallado del día:
08:00, España - Datos de ventas minoristas de agosto:
- Ventas minoristas en España: anterior: 4,7 % interanual;
08:00, España - Datos de inflación de septiembre:
- IPCA en España: previsión: 3,0 % interanual; Previo: 2,7 % interanual;
- IPCA español: previsión: 0,3 % intermensual; previo: 0,0 % intermensual;
- IPC español: previsión: 3,1 % interanual; previo: 2,7 % interanual;
- IPC español: previsión: -0,2 % intermensual; previo: 0,0 % intermensual; 10:00 AM BST, Zona Euro - Intervención de Schnabel, del BCE
10:00 AM, Alemania - Intervención de Nagel, presidente de German Buba
12:30 PM, Estados Unidos - Intervención de Waller, de la Reserva Federal
01:00 PM, Zona Euro - Intervención de Lane, del BCE
01:00 PM, Reino Unido - Intervención de Ramsden, miembro del Comité de Política Monetaria
06:15 PM, Estados Unidos - Intervención de Trump, presidente de EE. UU.
06:30 PM, Estados Unidos - Intervención de Williams, miembro del FOMC
11:00 PM, Estados Unidos - Intervención de Bostic, miembro del FOMC
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "