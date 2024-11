Dólar Canadiense se estabiliza mientras el petróleo y los aranceles de Trump impulsan la incertidumbre económica

El anuncio de aranceles del 25% por parte del presidente electo Donald Trump sobre las importaciones desde Canadá y México ha generado incertidumbre en los mercados. Estos aranceles, dirigidos estratégicamente como parte de una posible renegociación del acuerdo de libre comercio entre los tres países, podrían impactar significativamente la economía canadiense, dado que el 75% de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos. Impacto en el CAD y datos económicos clave Canadá, como proveedor clave de petróleo y gas para EE. UU., enfrenta riesgos de reducción en sus flujos extranjeros, lo que presiona negativamente al dólar canadiense. Esta semana, el mercado estará atento al Producto Interno Bruto (PIB) canadiense del tercer trimestre, que se espera crezca un 1%, muy por debajo del 2,1% del trimestre anterior, reflejando una desaceleración en la economía. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por otro lado, el índice del dólar estadounidense (USDIDX) se mantiene cerca de 106,40, con movimientos limitados debido al feriado del Día de Acción de Gracias. Las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre, con un 70% de probabilidad según CME FedWatch, podrían influir en la dirección del dólar. Análisis técnico del USDCAD La resistencia en 1,4170 representa un nivel crucial que marca la incapacidad del par para sostener ganancias adicionales, mientras que el soporte en 1,3930 destaca un punto de acumulación validado por un rebote reciente. El cruce bajista entre las EMAs de 50 y 200 períodos refuerza la perspectiva de una corrección, indicando que los vendedores están comenzando a dominar. Sin embargo, el RSI en niveles neutrales alrededor de 41 sugiere que el par podría oscilar dentro de un rango definido antes de tomar una dirección clara. USDCAD Fuente: xStation 5 Desempeño global: heatmap de monedas Las divisas contra el dólar candiense muestra un desempeño mixto entre las principales divisas, con el CAD bajo presión frente al EUR y GBP, pero con ligera fortaleza frente al JPY. Esto subraya las fluctuaciones en torno a la incertidumbre por los aranceles y el comportamiento del petróleo. Fuente: FXS

