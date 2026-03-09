Dólar Chile hoy: el peso chileno bajo presión con el cobre a la baja y la tensión en Oriente Medio sin resolverse

El dólar en Chile inicia la jornada de este lunes 9 de marzo con un sesgo alcista, en un contexto en el que los mercados continúan atentos a los riesgos geopolíticos globales. La divisa estadounidense se fortalece en medio de una mayor preferencia por activos refugio, mientras las monedas emergentes enfrentan un entorno de mayor volatilidad.

La escalada del conflicto en Oriente Medio sigue elevando la preocupación por un posible shock energético. Este escenario tiende a reforzar las presiones inflacionarias globales y aumenta la demanda por el dólar como activo defensivo, afectando especialmente a divisas de economías emergentes como el peso chileno.

A ello se suma un escenario de mayor incertidumbre tanto en el frente geopolítico como en las condiciones financieras internacionales, factores que han fortalecido la preferencia de los inversionistas por posiciones en dólares.

Datos de comercio exterior decepcionan al mercado

Durante la mañana también se conocieron las cifras del balance comercial de febrero, que resultaron inferiores a lo esperado por el mercado.

El balance de comercio exterior registró un superávit de US$2.790 millones, por debajo de los US$3.900 millones proyectados por los analistas.

Fuente: Trading Economics | Banco Central de Chile

En el desglose de los datos, las exportaciones alcanzaron US$9.083 millones, cifra significativamente inferior a los US$11.400 millones esperados, lo que refleja un desempeño más débil del sector externo.

Fuente: Trading Economics | Banco Central de Chile

Por su parte, las importaciones se ubicaron en US$6.298 millones, también por debajo de las expectativas del mercado, que apuntaban a US$6.869 millones.

Fuente: Trading Economics | Banco Central de Chile

Si bien el país continúa mostrando un saldo comercial positivo, la sorpresa negativa en las exportaciones introduce una señal de cautela sobre el dinamismo del sector externo y podría añadir presión adicional sobre el peso chileno.

Cobre retrocede y añade presión al peso chileno

En el plano local, el peso chileno también enfrenta presión adicional por la corrección del cobre. El metal rojo comienza a acercarse a la parte baja del rango en el que ha venido operando durante 2026, reflejando un entorno de mayor cautela en los mercados de materias primas.

Dado el fuerte vínculo entre la moneda chilena y el desempeño del cobre, esta debilidad del metal añade un sesgo alcista al tipo de cambio.

Análisis técnico

Fuente: xStation

En M15, USDCLP se estabiliza cerca de 921,8 luego de una corrección que encontró demanda en la zona 905–911, y mantiene un sesgo de fondo todavía alcista al seguir por encima de la SMA200, aunque con el precio apenas recuperando el área de la SMA50, que hoy funciona como pivote de corto plazo.

El momentum luce más balanceado, el RSI sugiere recuperación sin sobrecompra, mientras el ADX apunta a tendencia moderada (no tan direccional como en el rally previo). Hacia arriba, la resistencia clave está en 926–932 (con 931,0 como nivel técnico relevante), cuya ruptura sostendría la reanudación del tramo hacia 955,3. Hacia abajo, los soportes inmediatos se ubican en 911,0 y 905,7, y una pérdida más clara de esa franja expondría un retorno hacia 892,4 como siguiente zona de control.