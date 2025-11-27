Dólar cierra en 5,35 reales en Brasil mientras el euro retrocede levemente y la volatilidad se modera

El euro cerró en 6,20 BRL , con una variación marginal del 0,23% respecto al día anterior.

La moneda estadounidense mantiene una caída semanal del 1% y un descenso interanual del 13,06% .

El dólar cerró a 5,35 BRL , con un avance del 0,31% frente a la jornada previa.

El dólar repunta al cierre y corta dos sesiones positivas previas

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 5,35 reales brasileños, registrando una subida del 0,31% desde los 5,33 reales de la jornada anterior. Este avance se produce tras poner fin a dos sesiones consecutivas de tendencia positiva, dentro de un mercado que ha mostrado fluctuaciones más notorias durante la semana.

La volatilidad de los últimos siete días fue superior a la acumulada en el último año, señal de que el dólar ha experimentado movimientos más amplios de lo habitual en este periodo reciente.

A nivel semanal, la divisa registra una bajada del 1%, mientras que en el último año acumula una caída más pronunciada del 13,06%.

En comparación con días anteriores, el dólar logró interrumpir una racha negativa de cuatro sesiones, situándose en un comportamiento más estable hacia el cierre.

Euro: leve retroceso al cierre, pero con balance semanal positivo

El euro cerró la jornada en 6,20 reales brasileños, un cambio del 0,23% frente a los 6,21 reales de la sesión previa. Aunque registra este ligero retroceso diario, su balance semanal muestra un ascenso del 0,89%.

En términos interanuales, la moneda europea aún presenta un leve descenso del 0,23%, reflejando una tendencia de mayor estabilidad frente al comportamiento más volátil del dólar en el mismo periodo.

La volatilidad del euro en los últimos siete días se mantuvo inferior a la del último año, indicando un rango de movimiento más acotado en esta etapa.

Un mercado cambiario con señales mixtas

El cierre de este 27 de noviembre muestra a un mercado cambiario brasileño con movimientos divergentes:

El dólar avanza levemente pero mantiene retrocesos en los balances de mayor plazo.

El euro retrocede mínimamente en el día, pero conserva un desempeño semanal positivo.

La volatilidad revela comportamientos distintos entre ambas monedas, con un dólar moviéndose más de lo habitual y un euro oscilando con menor intensidad.

Estas dinámicas reflejan un entorno de ajustes y reacomodos en el mercado cambiario brasileño hacia el final de la jornada.