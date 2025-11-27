Leer más
18:09 · 27 de noviembre de 2025

Dólar cierra en 5,35 reales en Brasil mientras el euro retrocede levemente y la volatilidad se modera

Gonzalo Muñoz
·

Analista de Mercados

Conclusiones clave

  • El dólar cerró a 5,35 BRL, con un avance del 0,31% frente a la jornada previa.

  • La moneda estadounidense mantiene una caída semanal del 1% y un descenso interanual del 13,06%.

  • El euro cerró en 6,20 BRL, con una variación marginal del 0,23% respecto al día anterior.

El dólar repunta al cierre y corta dos sesiones positivas previas

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 5,35 reales brasileños, registrando una subida del 0,31% desde los 5,33 reales de la jornada anterior. Este avance se produce tras poner fin a dos sesiones consecutivas de tendencia positiva, dentro de un mercado que ha mostrado fluctuaciones más notorias durante la semana.

La volatilidad de los últimos siete días fue superior a la acumulada en el último año, señal de que el dólar ha experimentado movimientos más amplios de lo habitual en este periodo reciente.

A nivel semanal, la divisa registra una bajada del 1%, mientras que en el último año acumula una caída más pronunciada del 13,06%.
En comparación con días anteriores, el dólar logró interrumpir una racha negativa de cuatro sesiones, situándose en un comportamiento más estable hacia el cierre.

 

Euro: leve retroceso al cierre, pero con balance semanal positivo

El euro cerró la jornada en 6,20 reales brasileños, un cambio del 0,23% frente a los 6,21 reales de la sesión previa. Aunque registra este ligero retroceso diario, su balance semanal muestra un ascenso del 0,89%.

En términos interanuales, la moneda europea aún presenta un leve descenso del 0,23%, reflejando una tendencia de mayor estabilidad frente al comportamiento más volátil del dólar en el mismo periodo.

La volatilidad del euro en los últimos siete días se mantuvo inferior a la del último año, indicando un rango de movimiento más acotado en esta etapa.

Un mercado cambiario con señales mixtas

El cierre de este 27 de noviembre muestra a un mercado cambiario brasileño con movimientos divergentes:

  • El dólar avanza levemente pero mantiene retrocesos en los balances de mayor plazo.

  • El euro retrocede mínimamente en el día, pero conserva un desempeño semanal positivo.

  • La volatilidad revela comportamientos distintos entre ambas monedas, con un dólar moviéndose más de lo habitual y un euro oscilando con menor intensidad.

Estas dinámicas reflejan un entorno de ajustes y reacomodos en el mercado cambiario brasileño hacia el final de la jornada.

