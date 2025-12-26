Dólar en Chile abre cerca de $901 tras Navidad: peso se aprecia y el cobre aporta soporte

En el corto plazo, el alza del cobre (Comex) refuerza el soporte del peso, mientras el análisis técnico mantiene un sesgo bajista con niveles clave entre $897–$906.

Sin datos locales relevantes, el tipo de cambio queda principalmente expuesto a factores externos: debilidad del dólar , expectativa de recortes de tasas en EE. UU. durante 2026 y demanda por activos refugio .

El peso chileno parte la sesión con una apreciación moderada y lleva al dólar en Chile a abrir en torno a $901, con una caída cercana a 0,3% frente al cierre previo.

El peso chileno se fortalece y el dólar abre cerca de $901

El peso chileno inicia la jornada posterior a Navidad con una apreciación moderada, llevando al dólar en Chile a abrir en torno a los $901, lo que representa una caída cercana a 0,3% frente al cierre previo. En el plano local no se publican datos económicos relevantes, por lo que la dinámica del tipo de cambio estará principalmente determinada por factores externos.

Para la sesión de hoy, se espera que el dólar se mueva dentro de un rango acotado, entre los $897 y $906, en un contexto de baja liquidez propio de las festividades. Este entorno tiende a amplificar movimientos puntuales y a “encajonar” el precio en rangos técnicos, donde los niveles de soporte y resistencia ganan protagonismo.

Factores externos: debilidad del dólar, Fed dividida y búsqueda de refugio

En el ámbito internacional, el dólar continúa mostrando debilidad en un escenario donde el mercado mantiene la expectativa de nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal durante 2026, pese a que los propios miembros del Fed siguen mostrando visiones divididas sobre el ritmo de la flexibilización monetaria.

A esto se suma una mayor demanda por activos refugio ante tensiones geopolíticas y la persistente incertidumbre asociada a la política comercial y a la independencia del banco central estadounidense. En este contexto, el flujo hacia refugio puede convivir con un dólar más frágil si el mercado privilegia el “carry” en otras monedas o descuenta un ciclo de tasas más benigno hacia adelante, generando un equilibrio delicado que se refleja en movimientos intradía más técnicos que direccionales.

Materias primas: el cobre suma soporte estructural al peso chileno

En materias primas, si bien la LME permanece cerrada por feriado, el cobre continúa extendiendo su tendencia alcista en el Comex, con avances cercanos al 0,7%, lo que sigue entregando soporte estructural al peso chileno en el corto plazo.

Este vínculo es especialmente relevante en sesiones con escasos drivers locales: cuando el cobre se mantiene firme, tiende a mejorar el sesgo del peso y a limitar rebotes del tipo de cambio, salvo que el frente externo (riesgo global, tasas o shocks geopolíticos) imponga un giro brusco.

USDCLP: sesgo bajista y niveles clave para la sesión

El análisis técnico mantiene una estructura de máximos y mínimos descendentes en el corto plazo, consistente con una fase de corrección bajista del tipo de cambio. El precio se ubica por debajo de sus referencias de tendencia de corto plazo (medias móviles), lo que sugiere que los rebotes enfrentan oferta en zonas donde antes hubo soporte.

Soportes relevantes

$902–$900 : zona psicológica y pivote inmediato. Su pérdida sostenida aumenta la probabilidad de extensión bajista.

$897 : borde inferior del rango esperado para la sesión; nivel técnico clave en un día de baja liquidez.

$895–$894: soporte de continuación; si el mercado acelera ventas, puede actuar como “imán” intradía.

Resistencias relevantes

$906 : techo del rango proyectado; primer nivel que debe superar el precio para aliviar presión bajista de corto plazo.

$910–$915 : banda de resistencias asociada a referencias de tendencia (medias móviles) y anteriores zonas de congestión; área típica donde un rebote puede agotarse.

$920+: para un cambio de sesgo más claro, el mercado necesitaría recuperar niveles superiores y sostenerlos, algo menos probable en un contexto de baja liquidez sin catalizadores.

Escenarios probables para hoy