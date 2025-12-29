Dólar en Chile abre al alza cerca de $906 pese a fuerte apoyo del cobre

El cobre en máximos históricos actúa como contrapeso y podría moderar el avance del tipo de cambio durante la sesión.

El dólar en Chile abre al alza cerca de $906 , apoyado por la recuperación del USD a nivel global.

El dólar en Chile abre la jornada con un avance moderado y se posiciona en torno a los 906 pesos por dólar, en un contexto de recuperación de la divisa estadounidense a nivel global. Aunque la sesión no presenta catalizadores macroeconómicos relevantes en el calendario, el billete verde ha encontrado respaldo en datos recientes que muestran estabilidad en el crecimiento y el consumo en Estados Unidos, junto con expectativas de recortes de tasas más graduales por parte de la Reserva Federal, factores que siguen sosteniendo el tono del USD en los mercados internacionales.

Este telón de fondo explica que el movimiento inicial del tipo de cambio tenga un sesgo alcista, aunque sin señales de aceleración brusca. En un entorno de menor liquidez relativa, el dólar global sigue siendo el principal driver, especialmente mientras el mercado ajusta expectativas sobre el ritmo y profundidad de la flexibilización monetaria en EE. UU.

El cobre como contrapeso para el peso chileno

En el plano local, el peso chileno mantiene fundamentos macroeconómicos estables y cuenta con un apoyo relevante desde el frente de materias primas. El cobre —principal exportación del país— ha alcanzado un nuevo máximo histórico, reforzando el ingreso esperado de divisas y actuando como un ancla natural para el tipo de cambio.

Este desempeño del metal se enmarca en un escenario donde los inversionistas ya empiezan a mirar hacia 2026, anticipando mayor volatilidad, un repunte estructural de la demanda y persistentes incertidumbres sobre la oferta, además de la posibilidad de nuevos aranceles durante el primer trimestre de 2026. Bajo este contexto, el fuerte rally del cobre limita la capacidad del dólar para extender subidas sostenidas en Chile.

Por ello, aunque la apertura al alza refleja el impulso externo, el escenario base es que el movimiento pueda moderarse durante la jornada, con el tipo de cambio tendiendo hacia la zona de 903–902 pesos por dólar, siempre que el cobre mantenga su fortaleza y no se produzcan shocks adicionales desde el exterior.

Análisis técnico USDCLP (M30): rebote dentro de tendencia bajista

Desde el punto de vista técnico en gráfico M30, el USDCLP mantiene una estructura bajista bien definida dentro de un canal descendente. En las últimas horas, el precio rebotó desde la zona de 903 y volvió a operar en torno a 906, nivel donde confluyen la media exponencial de 50 períodos (EMA 50 en 906) y un nivel técnico relevante (61,8% en 906,9).

Esta confluencia funciona como pivote clave para el corto plazo:

Escenario alcista: si el tipo de cambio logra afirmarse sobre 907 y rompe con decisión el techo inmediato en 912,9 (61,8% superior), se abriría espacio para una corrección más amplia hacia 914–915 (zona de la EMA 200 ) e incluso 917 .

Escenario base: mientras el precio siga fallando bajo 913 y respete el canal descendente, el sesgo sigue siendo de venta en repuntes .

Soportes: 903,2 como primer nivel relevante y luego 897,1 como soporte más profundo.

El RSI en torno a 55 sugiere un rebote con tracción moderada, pero todavía sin señales claras de cambio de tendencia, consistente con un movimiento correctivo dentro de una estructura bajista mayor.

