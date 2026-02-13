IPC de EE.UU. sorprende a la baja: la inflación se modera en enero

- La inflación en EEUU. se desaceleró más de lo previsto en enero, reforzando las expectativas de que la presión inflacionaria continúa cediendo.
- La inflación en EEUU. se desaceleró más de lo previsto en enero, reforzando las expectativas de que la presión inflacionaria continúa cediendo.
IPC de EE.UU. – Enero 2026
-
El índice de precios al consumidor (CPI) en Estados Unidos mostró una lectura inferior a las expectativas del mercado:
-
Inflación interanual: 2,4%
-
Esperado: 2,5%
-
Anterior: 2,7%
-
-
Inflación mensual: 0,2%
-
Esperado: 0,3%
-
Anterior: 0,3%
-
En una reacción inicial, el contrato de futuros del Nasdaq 100 rebotó después de que los datos sugirieran menores riesgos de inflación en Estados Unidos.
US100 (M15)
Fuente: xStation5
La bolsa mexicana en máximos y un peso que sigue sorprendiendo
Bitcoin rebota con fuerza y mejora el panorama de corto plazo, pero los 60.000 dólares siguen siendo el gatillo del ciclo.
Resumen diario: El Mercado recupera pérdidas y espera rebajas de tasas
Tres mercados a seguir la próxima semana (13.02.2026)
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "