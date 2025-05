Dólar en Chile cede levemente terreno en apertura, pero se mantiene influenciado por factores externos

El tipo de cambio USDCLP comenzó la sesión con una ligera baja de 0,1%, ubicándose en torno a los 933 pesos por dólar. El mercado local enfrenta una jornada de relativa calma, sin eventos económicos relevantes en la agenda chilena, lo que reduce el protagonismo de los catalizadores internos. Contexto internacional marca la pauta Pese a la estabilidad local, el comportamiento del peso chileno está condicionado por desarrollos externos: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Negociaciones entre Estados Unidos y China : persiste la expectativa en torno a las conversaciones comerciales previstas para el fin de semana. Aunque el presidente de EE.UU. emitió comentarios moderadamente optimistas, los mercados aún muestran cautela ante la falta de detalles concretos.

Acuerdo EE.UU.-Reino Unido: el reciente anuncio de un pacto comercial también genera incertidumbre sobre su impacto real, y por ahora no ha modificado sustancialmente el apetito por riesgo en los mercados emergentes. Precio del cobre bajo presión El cobre, principal producto de exportación de Chile, abrió la jornada con una caída de aproximadamente 0,2%, influenciado por: Debilidad en la actividad manufacturera global.

Panorama de sobreoferta, impulsado por mayores niveles de producción en América del Sur. Este retroceso del metal introduce un sesgo alcista en el tipo de cambio, ya que deteriora las perspectivas externas del país. Análisis técnico del USDCLP En el gráfico de 15 minutos se observan elementos técnicos clave: El par rompió un canal descendente y alcanzó una resistencia en torno a 949,74 , pero no logró sostener el impulso , revirtiendo hacia niveles inferiores.

El soporte inmediato se ubica en 930,17 , mientras que la zona de resistencia más cercana está en los 936,38 pesos .

El indicador MACD muestra una señal de cruce bajista (marcado con óvalo), reforzando el movimiento correctivo actual. Rango estimado para la jornada Se espera que el USDCLP fluctúe entre 921 y 950 pesos, condicionado por: Los comentarios de miembros de la Reserva Federal de EE.UU. , que podrían influir en las expectativas de tasas.

La evolución de los mercados internacionales, especialmente el comportamiento del dólar y los commodities.

