Dólar en Chile cerca de $955: ¿qué factores impulsan al peso frente al peso chileno?

El peso chileno inició la jornada con un retroceso hacia los 955 pesos por dólar, en un contexto marcado por la calma en los mercados internacionales y la estabilidad del precio del cobre, principal referente para la economía chilena.

La divisa estadounidense enfrenta menor presión alcista a nivel global, mientras los inversionistas se mantienen atentos a los PMI preliminares de Estados Unidos y, especialmente, a las intervenciones de la Reserva Federal (Fed). Las palabras de Jerome Powell serán determinantes para configurar expectativas sobre la política monetaria.

Cobre se recupera y apoya al peso chileno

A nivel local, la recuperación del precio del cobre tras un inicio de semana más débil favorece los flujos hacia el peso. El metal rojo, clave para los ingresos fiscales y la balanza comercial chilena, se perfila como un soporte fundamental en la jornada.

En este escenario, el nivel de $950 por dólar se presenta como un soporte clave, reforzando la tendencia bajista de corto plazo en el tipo de cambio en Chile.

Análisis técnico del USDCLP

El análisis técnico del USDCLP muestra un comportamiento definido en el corto plazo:

Rango de negociación: entre $946,50 como soporte y $977,30 como resistencia .

Precio actual: $954,91, cercano al soporte tras un rebote en la zona 946-948.

Resistencia dinámica inmediata: media móvil simple (SMA) en $961,8 .

Soporte de mayor profundidad: retroceso de Fibonacci 78,6 % en $936,2 .

Resistencias relevantes: zona $973-977 , con múltiples rechazos previos.

Indicadores técnicos: el MACD aún en negativo, pero mostrando señales de cruce alcista, lo que podría anticipar un movimiento correctivo al alza si logra superar la media móvil.

En conclusión, el sesgo técnico de corto plazo favorece un movimiento lateral-bajista, con soportes en $950-946 y resistencias en $961 y 973. La pérdida de soporte abriría espacio hacia $936, mientras que una recuperación sostenida sobre $961 daría impulso a un nuevo testeo en $973-977.

Fuente: xStation 5

Conclusiones para el mercado chileno

El USDCLP se mantiene presionado por la recuperación del cobre y la calma internacional, configurando un escenario favorable para el peso chileno en el corto plazo. Sin embargo, los próximos días estarán marcados por:

Los datos macroeconómicos de EE.UU. (PMI).

Las señales de política monetaria de la Fed .

La evolución del precio del cobre.

En este contexto, el tipo de cambio en Chile podría oscilar dentro del rango actual, con tendencia bajista si el metal rojo sigue firme y el dólar global se debilita.