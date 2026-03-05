La bolsa hoy: El KOSPI se dispara un 10%

Donald Trump ha calificado la magnitud de las acciones militares en Oriente Medio con un "15 sobre 10". El Senado estadounidense votó a favor de mantener el poder militar y la posibilidad de que Donald Trump continúe dirigiendo el conflicto en Irán. La moción para limitar el poder de Trump fue rechazada por 47 votos a favor y 53 en contra, según las líneas partidistas (demócratas a favor; republicanos en contra). El texto se votará hoy en la Cámara de Representantes.

Irán ha disparado otra serie de misiles hacia Israel esta mañana. La agencia de la ONU para los refugiados declaró que el conflicto está generando flujos masivos de población en la región, y que 100.000 personas han abandonado Teherán. Qatar Airways operará vuelos de evacuación a países europeos. El primer avión volará de Riad a Fráncfort.

Los futuros sobre índices estadounidenses cotizan a la baja (-0,5%), tras un alivio temporal durante la sesión de ayer.

Otros mercados: el KOSPI se recupera

El petróleo Brent y el WTI amplían sus subidas un 1,45%, en una magnitud muy similar a la del gas natural. Por su parte, el oro crece un 0,45% hasta los 5.165 dólares, mientras que la plata baja 4 décimas hasta los 83 USD.

El dólar recupera su dominio en el mercado cambiario. El índice del dólar recuperó casi todas las caídas de ayer (USDIDX: +0,3%). Las mayores pérdidas las registran las divisas antípodas identificadas como de riesgo (AUDUSD: -0,5%, NZDUSD: -0,3%). El EUR/USD prueba el soporte en 1,1600 (actualmente: -0,3%, hasta 1,1599).

Las bolsas asiáticas registran hoy un fuerte repunte tras las recientes caídas causadas por el conflicto en Oriente Medio. El KOSPI surcoreano lidera las subidas (+9,63%) mientras que el Nikkei 225 repunta un 1,72%.

Las acciones de Broadcom suben un 4,7% en las operaciones posteriores al cierre del mercado gracias a unos resultados superiores al consenso (ingresos de 19.310 millones de dólares) y a unas previsiones optimistas. Los ingresos del sector de IA aumentaron un 106%, y el director ejecutivo prevé más de 100.000 millones de dólares en ingresos procedentes de chips de IA para 2027. A pesar de los resultados más débiles del software de infraestructura, la demanda de aceleradores dedicados para gigantes como Meta o Google está impulsando el crecimiento de la compañía.

La minera estatal venezolana, Minerven, firmó un acuerdo para vender hasta 1.000 kg de oro doré (sin refinar) a la empresa comercializadora Trafigura, destinados a los mercados estadounidenses. El acuerdo incluye el transporte de los lingotes a refinerías en EE. UU. y se desarrolló con la participación del Secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, durante su visita a Venezuela.

Informes económicos

China estableció un objetivo de crecimiento del PIB para 2026 de entre el 4,5% y el 5%. Además, el déficit presupuestario se situará en el 4% del PIB y la meta de inflación se ha fijado en el 2%.

Rehn, del BCE, afirmó que el banco central debe abordar el problema del shock geopolítico con serenidad y evitar tomar decisiones prematuras sobre los tipos de interés.