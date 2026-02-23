Dólar en Chile hoy: peso chileno estable mientras el mercado espera reapertura en China

- El dólar presiona la resistencia de $870 impulsado por la incertidumbre arancelaria de la Casa Blanca.
- El dólar presiona la resistencia de $870 impulsado por la incertidumbre arancelaria de la Casa Blanca.
- La reapertura de China tras el Año Nuevo Lunar definirá el próximo movimiento estructural del cobre y el peso.
El dólar en Chile inicia la jornada con un avance marginal de 0,1%, ubicándose en torno a los 866 pesos, en una sesión sin publicaciones económicas locales que entreguen dirección al mercado. El movimiento responde principalmente a factores externos, en un contexto donde la divisa estadounidense muestra ajustes acotados tras episodios recientes de volatilidad asociados a anuncios de política comercial en Estados Unidos. Para hoy, el tipo de cambio podría fluctuar entre 862 y 870 pesos, manteniéndose sensible a la evolución del dólar global y de las materias primas.
Incertidumbre comercial
En el frente internacional, nuevas señales desde la Casa Blanca respecto a aranceles han reintroducido incertidumbre sobre el panorama comercial y el crecimiento global. Si bien un endurecimiento de medidas proteccionistas tiende a afectar las perspectivas de actividad y, con ello, la demanda por commodities, el impacto sobre el dólar ha sido mixto, generando movimientos compensados en distintos activos financieros. Este entorno mantiene a los inversionistas cautelosos y favorece una dinámica cambiaria más dependiente de titulares que de fundamentos locales.
Por su parte, el cobre se mantiene estable durante la sesión, luego de un inicio de año marcado por fuertes alzas y posteriores correcciones impulsadas en parte por flujos especulativos. El mercado observa con atención la reapertura de las bolsas chinas tras el feriado extendido del Año Nuevo Lunar, lo que podría traducirse en mayores volúmenes y una mejor señal sobre la demanda efectiva del principal consumidor mundial del metal.
Análisis técnico
El USDCLP mantiene una estructura de máximos y mínimos crecientes apoyada en la directriz ascendente, con el precio operando por encima de las medias móviles, lo que refuerza un sesgo constructivo en el corto plazo.
Sin embargo, la acción del precio sigue chocando con una franja de oferta repetida en torno a 868,0–869,8 (zona marcada por varios rechazos), por lo que un quiebre y sostén sobre 870,2 abriría espacio para buscar extensiones hacia 874,0 como siguiente referencia superior, mientras que, en caso de nuevo rechazo, el soporte más inmediato se ubica en 866,0 y luego en 862,8–859,8, niveles que, de perderse, aumentarían la probabilidad de corrección hacia 851,8.
El RSI sugiere momentum moderadamente alcista, aunque aún sin señales extremas, dejando al mercado en bisagra entre consolidación bajo resistencia y continuidad si aparece confirmación de ruptura.
