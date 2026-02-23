En resumen:

La Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció sobre los aranceles de Donald Trump y concluyó que el presidente excedió su autoridad bajo la IEEPA (International Emergency Economic Powers Act). El tribunal subrayó que esta ley permite al gobierno, en situaciones de emergencia, regular importaciones, pero la decisión no ordena ningún reembolso de aranceles.

Se espera que el caso pase al Tribunal de Comercio Internacional (CIT), que posteriormente lo remitirá a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), donde los procedimientos podrían extenderse durante años. Aun así, están en juego hasta USD 180.000 millones en posibles reembolsos. Las empresas tienen 180 días para presentar reclamaciones.

Trump impuso inicialmente aranceles temporales del 10% y luego los elevó al 15%. Los acuerdos comerciales existentes negociados por su administración siguen vigentes, pero Estados Unidos ya no puede recaudar aranceles bajo la IEEPA.

¿Qué ocurrió realmente? El núcleo de la decisión de la Corte Suprema

En agosto de 2025, importadores solicitaron a un tribunal federal bloquear los aranceles. El tribunal los consideró ilegales, pero permitió que siguieran siendo recaudados mientras el caso avanzaba. Posteriormente, Donald Trump solicitó un fallo definitivo a la Corte Suprema.

Trump había impuesto los aranceles bajo la IEEPA. El 20 de febrero, la Corte Suprema falló por 6–3 que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles; esa facultad corresponde al Congreso. La IEEPA solo permite al Ejecutivo “regular importaciones”.

Puntos clave señalados por la Corte Suprema:

La IEEPA no es una ley arancelaria: no menciona “aranceles” ni “derechos” en ninguna parte.

Cuando el Congreso quiere permitir aranceles presidenciales, lo establece explícitamente en otras leyes, con límites claros (nivel, alcance, duración).

El presidente intentó derivar una facultad ilimitada para imponer aranceles de cualquier magnitud y por cualquier período. La Corte señaló que una delegación de ese tipo requeriría una autorización inequívocamente clara del Congreso, la cual no existe.

Los aranceles forman parte del poder tributario que la Constitución asigna al Congreso.

Históricamente, los aranceles han sido tratados como una forma de impuesto, lo que exige autorización legislativa clara.

“Regular importaciones” implica instrumentos como embargos, cuotas o licencias, no imponer un impuesto.

Algunos jueces enfatizaron que el presidente debe señalar una autorización específica del Congreso y una base concreta de emergencia.

La decisión implica que el presidente no tenía autoridad legal para imponer aranceles bajo la IEEPA, por lo que los aranceles amplios y elevados (sobre Canadá, México y, en la práctica, el resto del mundo) carecen de base jurídica bajo esa norma. Esto afecta principalmente a aranceles generales y extensivos, no necesariamente a todas las medidas adoptadas bajo otras leyes comerciales más explícitas.

A pesar de los nuevos aranceles de Trump, el déficit presupuestario de Estados Unidos sigue siendo muy elevado. Sin embargo, los ingresos por aranceles han aumentado de forma significativa. La cifra de USD 284.000 millones corresponde a los últimos 12 meses con datos disponibles e incluye todos los aranceles recaudados, no solo los impuestos bajo la IEEPA. Aunque la relevancia de los aranceles ha aumentado, siguen siendo una fuente relativamente menor de ingresos frente a otras partidas fiscales. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.

El voto disidente: ¿qué sostuvo la minoría?

Los tres jueces disidentes (Thomas, Kavanaugh y Alito) respaldaron la postura de Trump, argumentando que:

Históricamente, los presidentes han tenido amplia discrecionalidad en política comercial y de sanciones.

La expresión “regular importaciones” puede interpretarse de manera amplia, incluyendo aranceles como herramienta regulatoria.

Criticaron la aplicación de la doctrina de “cuestiones mayores” en casos de comercio exterior.

Este desacuerdo refleja una diferencia estructural sobre hasta qué punto los tribunales deben limitar el poder presidencial en política económica y exterior.

¿Qué implica en la práctica la decisión?

Efecto inmediato: la IEEPA queda fuera del arsenal arancelario

Tras el fallo, la IEEPA ya no puede utilizarse como base legal para imponer aranceles. Sin autorización expresa del Congreso, el presidente no puede establecerlos bajo esa norma.

En adelante:

Los aranceles deberán imponerse mediante las leyes comerciales tradicionales (especialmente la Trade Act, Sección 301, Sección 232, etc.), o

El Congreso deberá aprobar una nueva ley que otorgue autoridad específica.

Reembolsos: un problema administrativo y legal de gran escala

La Corte Suprema no resolvió la cuestión de reembolsos ni compensaciones. No creó ningún mecanismo ni ordenó pagos, dejando el proceso a tribunales inferiores y a la administración.

Se prevé que:

El caso pase al Tribunal de Comercio Internacional (CIT).

El CIT delegue aspectos operativos a CBP, que deberá diseñar el procedimiento de reembolso.

Posibles complicaciones:

Determinar quién recibe el reembolso: el importador registrado o quien soportó el costo final.

Demostrar quién asumió la carga económica.

El proceso podría extenderse durante años.

Trump emprende una nueva guerra comercial bajo diferentes estatutos

Hay indicios de que la administración estaba preparada para este resultado, dada la rapidez con la que actuó. En paralelo a la disputa sobre la IEEPA, la administración Trump:

Comenzó a implementar aranceles de importación generalizados del 10 % bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 (una disposición que permite una flexibilidad significativa para los aranceles temporales).

Se aumentó la tasa al 15 % durante el fin de semana.

Se pueden mantener estos aranceles hasta 150 días sin la intervención del Congreso (para continuar más allá de ese plazo se requeriría la intervención del Congreso).

Se intensificaron las acciones/investigaciones bajo la Sección 301 (represalias contra prácticas comerciales desleales).

Se continuó utilizando otros instrumentos comerciales clásicos.

Mientras tanto, los acuerdos comerciales previamente negociados siguen vigentes, lo que podría aumentar la probabilidad de intervención o respuesta del Congreso.

¿Qué opciones tiene Donald Trump y con qué rapidez puede imponer aranceles de reemplazo?

A juzgar por las acciones de la administración, el fallo de la Corte Suprema no parece marcar el fin de la estricta política comercial de Trump. Si bien es probable que Trump ya no tenga plena libertad de acción, probablemente intentará impulsar su agenda a través de otras vías legales, potencialmente más complejas.

La situación actual también prepara el terreno para disputas que se prolongarán durante varios años sobre los reembolsos arancelarios y sobre quién tiene derecho a ellos. Si bien los mercados reaccionaron positivamente, en la práctica ahora existen más fuentes de incertidumbre que antes. Cabe destacar también que una guerra comercial puede librarse desde ambos lados. Es probable que surjan nuevas demandas que impugnen el uso de aranceles en virtud de las Secciones 122 y 301 de la Ley de Comercio.

Según Bloomberg, la aplicación de los nuevos aranceles previstos en la Sección 122 de la Ley de Comercio podría generar ingresos aduaneros aún mayores, especialmente si no se respetan los acuerdos comerciales negociados previamente.

La lucha por los reembolsos: ¿quién puede recuperar el dinero y cuánto podría ser?

Fuentes gubernamentales no proporcionan una cifra específica de cuánto se recaudó con los aranceles impuestos en virtud de la IEEPA. Es importante señalar que Trump cambió de rumbo repetidamente, introduciendo suspensiones y ajustando las tarifas, por lo que es difícil determinar el total.

Estimaciones basadas en datos sobre tasas arancelarias y a nivel de país (disponibles en Wikipedia, pero supuestamente confirmados por Bloomberg) sugieren al menos 130.000 millones de dólares. Esta cifra parece conservadora y probablemente represente un límite inferior.

Estimaciones del Modelo Presupuestario de Penn-Wharton (citado por Reuters) indican aproximadamente 175.000 millones de dólares que podrían estar sujetos a posibles reembolsos.

La Corte Suprema deliberadamente no resolvió el asunto de los reembolsos. El fallo de la IEEPA constaba de unas 150 páginas; si la Corte hubiera intentado calcular los montos de los reembolsos y determinar quiénes debían recibirlos, la decisión podría haber tomado años y abarcado miles de páginas. También es importante destacar que Estados Unidos actualmente no cuenta con los fondos necesarios para dichos reembolsos: a pesar de los sustanciales ingresos por aranceles, Estados Unidos registra un déficit presupuestario récord (excluyendo el período de la pandemia).

Criterios de elegibilidad para el reembolso (el procedimiento aún no ha comenzado formalmente)

La empresa pagó aranceles basados ​​en la IEEPA (no otros aranceles, por ejemplo, bajo las Secciones 232/301). La empresa cuenta con documentación: un resumen de entrada al ACE (Entorno Comercial Automatizado) y comprobante de pago de los aranceles de la IEEPA. La entrada está liquidada (finalizada por la CBP) o no liquidada (aún no finalizada). Los importadores tienen 180 días para presentar una protesta ante la CBP y, posteriormente, potencialmente una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional (CIT). Según informes, algunas empresas presentaron protestas incluso antes de que se publicara el fallo.

Ejemplos de empresas afectadas:

Grandes importadores: Walmart, Target, Amazon (comercio electrónico; exposición a China/UE), Home Depot.

Empresas medianas: electrónica, ropa, juguetes, negocios de alimentos importados (p. ej., importadores que se abastecen de China, la UE, México).

Pequeñas empresas: cualquier importador registrado que importara productos sujetos a los aranceles de la IEEPA (p. ej., de India o Brasil).

Equipo: potencialmente cientos de miles de empresas, ya que la IEEPA abarcaba las importaciones globales (todos los países, con excepciones vinculadas al T-MEC). Para diciembre de 2025, la CBP había recaudado alrededor de 133 000 millones de dólares de los importadores.

Se estima que aproximadamente el 60% de los aranceles de la era Trump están vinculados a la IEEPA (alrededor de 175.000 millones de dólares en posibles reembolsos).

Lo más probable es que la CBP anuncie un programa especial de reembolsos, similar al proceso de Mantenimiento Portuario. Sin embargo, aún no está claro cómo se liquidarán los reembolsos ni quién los recibirá en última instancia. Otra pregunta abierta es si los reembolsos podrían tributar como ingresos.

¿Qué aranceles siguen vigentes?

Aranceles de la Sección 232 (acero, aluminio, cobre, automóviles, madera, algunos muebles, etc.).

Aranceles de la Sección 301 (principalmente contra China —propiedad intelectual y subsidios—, pero potencialmente contra otros países donde se hayan completado las investigaciones). Estados Unidos también quiere aplicar estas herramientas contra México y Canadá (acciones hostiles).

Todos los aranceles "estándar": derechos NMF de la OMC, además de derechos antidumping y compensatorios.

Un nuevo arancel global: 10%, aumentado al 15%, sobre casi todas las importaciones, basado en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974; actualmente temporal (hasta 150 días sin el Congreso).

Una fecha clave es el 24 de julio, cuando se cumplan 150 días desde el 24 de febrero (fecha de inicio del tipo del 15%). En teoría, el Congreso podría extender estos nuevos tipos, de ahí la importancia política de las elecciones de mitad de mandato para Trump.

Los productos cubiertos por el T-MEC provenientes de Canadá y México están excluidos del nuevo arancel global, pero aún se aplican tasas sobre ciertos productos básicos y automóviles.

Para los importadores en la práctica:

La vía de la IEEPA desaparece, pero se mantienen los altos niveles arancelarios, reconstruidos mediante otras leyes (232, 301, 122).

El verdadero cambio radica en la base legal y el riesgo de reembolso durante el período de la IEEPA, no en un retorno repentino a una era libre de aranceles.

Cabe destacar también que los acuerdos comerciales alcanzados con la UE, Japón, el Reino Unido, Corea del Sur, Vietnam y Taiwán abrieron numerosos mercados a Estados Unidos, mientras que estos países supuestamente recibieron poco a cambio. Hasta el momento, solo la UE ha exigido mayor claridad sobre los aranceles, pero aún tiene la intención de respetar el acuerdo. Como resultado, se mantienen en vigor ciertos tipos impositivos cero para los productos estadounidenses, la ausencia de represalias, las medidas de apertura del mercado y los compromisos de compras a gran escala de productos energéticos y agrícolas.

¿Qué significa esto para los mercados?

Oro fuerte, dólar más débil

Se suponía que la política comercial de Trump fortalecería el dólar estadounidense para compensar el impacto de los nuevos aranceles. Sin embargo, el dólar se ha debilitado ante la gran incertidumbre sobre los próximos pasos de las autoridades estadounidenses y la gradual diversificación de su moneda como moneda de reserva dominante. El dólar seguirá siendo fundamental para las reservas y el comercio mundial, pero la diversificación, especialmente hacia el oro, se ha hecho más visible. La incertidumbre arancelaria adicional podría impulsar el oro hacia nuevos máximos históricos. La incertidumbre comercial y la menor demanda del dólar fueron algunos de los principales impulsores del repunte del oro en 2025.

La incertidumbre comercial, sumada a la incertidumbre geopolítica, ha desviado al oro de su triángulo. Actualmente, el oro cotiza a su nivel más alto desde finales de enero y principios de febrero. Fuente: xStation5.

Mercado de divisas

Las monedas europeas son muy sensibles a cómo el comercio internacional afecta los precios. Si bien la mayoría de las monedas se fortalecieron frente al dólar estadounidense tras el anuncio de la decisión del Tribunal Supremo, las fluctuaciones no fueron significativas.



Cabe destacar también que, a pesar del fallo, es improbable que el nivel general de los aranceles cambie significativamente, e incluso podrían aumentar las recaudaciones aduaneras. Con el nuevo marco, China parece ser un beneficiario relativo, aunque algunos aranceles se mantienen vigentes. Por otro lado, el Reino Unido parece un perdedor, ya que el tipo efectivo podría aumentar del 10% al 15% previamente negociado. Además, el tipo para la UE también podría ser ligeramente superior si se impugna o se socava el acuerdo comercial más amplio (incluidas las exenciones sectoriales).

El euro, la corona sueca, la corona noruega y también el franco suizo están muy expuestos a las desaceleraciones del comercio, aunque el CHF también reacciona como moneda de refugio. Fuente: Bloomberg Finance LP.

¿Se beneficiarán las empresas europeas?

Una posible congelación del acuerdo comercial entre la UE y EE.UU. podría conllevar un aumento marginal de los aranceles. Por otro lado, la reducción de los aranceles sobre los productos chinos en EE.UU. podría redirigir parte del flujo de exportación europeo hacia EE.UU. Esto, a su vez, podría volver a hacer que los productos europeos sean más atractivos en el mercado interno. Cabe destacar que las acciones europeas han seguido superando a las estadounidenses desde principios de año, aunque la apertura del lunes comenzó con el Euro Stoxx 50 a la baja.

El índice EU50 ha subido en lo que va de año, mientras que el US500 casi no muestra cambios (casi plano).

Fuente: xStation5.