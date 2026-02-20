Dólar en Chile hoy: peso chileno se fortalece mientras el cobre enfrenta inventarios altos

Factores externos

El dólar en Chile inicia la jornada con una caída cercana al 0,2%, ubicándose en torno a los 863 pesos, en una sesión sin publicaciones económicas locales que marquen dirección. El movimiento responde principalmente a factores externos, con un dólar global que se mantiene estable tras una semana de apreciación, mientras el mercado evalúa señales mixtas desde la economía estadounidense.



Datos recientes mostraron fortaleza en solicitudes de subsidio por desempleo y en encuestas manufactureras regionales, aunque otros indicadores, como el déficit comercial y el sector inmobiliario, reflejaron mayor debilidad. En este contexto, los inversionistas esperan cifras clave de PIB y el índice PCE, referencia inflacionaria preferida por la Reserva Federal, en medio de un debate interno sobre la trayectoria futura de tasas.



En paralelo, el cobre intenta estabilizarse tras caídas previas, aunque enfrenta presión por el aumento sostenido de inventarios en bodegas monitoreadas por bolsas internacionales, que alcanzan máximos de casi un año. La acumulación de existencias, junto con volúmenes reducidos de negociación debido a feriados en China por el Año Nuevo Lunar, limita la magnitud del rebote del metal. Con un cobre aún frágil y un dólar externo estable, el tipo de cambio podría fluctuar entre los 860 y 870 pesos durante la sesión, manteniendo un sesgo dependiente de la evolución internacional.

Análisis técnico

El USDCLP muestra una corrección luego del impulso que llevó al precio a testear la zona de 868–870, donde se ve rechazo repetido (máximos fallidos) y una pérdida de momentum que lo devolvió hacia 863,8.

En el corto plazo, el par queda encajonado entre resistencias en 865,4 (zona de la SMA50) y luego 868,0–870,2, mientras que por abajo los soportes más relevantes pasan por 863,0 y especialmente 859,8. Si ese nivel cede, se reabre espacio hacia 851,8. La SMA200 aún actúa como referencia de sostén en caídas, pero el precio ya opera por debajo de la media rápida, sugiriendo sesgo más bien defensivo.

El RSI acompaña esa lectura al mantenerse bajo 50, consistente con presión vendedora moderada mientras el mercado busca definir si estabiliza sobre 863–864 o profundiza la corrección.

