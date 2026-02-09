Dólar en Chile hoy: yen fuerte y China reduciendo bonos del Tesoro presionan al billete verde

El USDCLP inicia la semana estable , alineado con el debilitamiento global del dólar.

El tipo de cambio inicia la semana estable y alineado con el entorno internacional, en un contexto marcado por el debilitamiento del dólar que puso a prueba sus mínimos de la semana pasada. La mayor fortaleza del yen japonés tras las elecciones y un informe sobre China reduciendo exposición a bonos del Tesoro estadounidense presionan al billete verde.

Yen fuerte y China reduce exposición a Treasuries

El debilitamiento del dólar responde principalmente a la mayor fortaleza del yen japonés tras las elecciones del fin de semana en Japón, donde la coalición de la primera ministra Takaichi obtuvo una victoria contundente. El resultado genera expectativas de mayor estímulo fiscal pero también de eventual normalización monetaria por parte del Banco de Japón.

El movimiento se vio reforzado por un informe de Bloomberg que señala que China estaría instando a los bancos a reducir su exposición a bonos del Tesoro estadounidense ante riesgos de mercado. Esta noticia añade presión sobre el dólar y refleja las tensiones comerciales y financieras entre ambas potencias.

En términos generales, el escenario externo se mantiene relativamente equilibrado, con el índice dólar (DXY) probando los mínimos de la semana pasada.

Balanza comercial con menor aporte del cobre

En el plano interno, se conocieron cifras de balanza comercial que superaron el dato previo, aunque con caídas tanto en exportaciones como en importaciones.

Destacó una menor contribución del cobre, con una reducción en las exportaciones del metal respecto del dato anterior. Este factor es relevante dado que el cobre representa aproximadamente la mitad de las exportaciones chilenas y es un determinante clave del flujo de divisas hacia el país.

Potencial hacia la zona de $850

Bajo este escenario, esperamos que el tipo de cambio continúe fortaleciendo su tendencia, con potencial para aproximarse a la zona de $850 por dólar.

