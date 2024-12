Dólar en Chile Impulsado por el PMI de EEUU y el Cobre

Durante la jornada de hoy, el tipo de cambio en Chile experimentó una mayor volatilidad en comparación con la tranquilidad observada la semana pasada. Tras una apertura sin grandes variaciones respecto al cierre anterior, el dólar se mantuvo en un rango entre los $972 y los $980, alcanzando brevemente los $981 en las primeras horas de la mañana. Este comportamiento refleja una leve reactivación del mercado, impulsada principalmente por dos factores clave. Impacto del PMI Manufacturero de EEUU El primer catalizador de esta volatilidad fue la publicación del PMI manufacturero de EEUU, que, a pesar de seguir situándose por debajo de los 50 puntos (zona contractiva), superó las expectativas del mercado al registrar 49.7 puntos, por encima tanto de las previsiones como de los 49.0 puntos de la medición anterior. Este dato, aunque todavía en terreno negativo, mostró una mejora respecto al mes anterior y generó un repunte en el dólar internacional, que registró una ganancia de casi el 1% en el día. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Efectos del Estancamiento Económico en China En paralelo, el panorama del cobre, una de las principales exportaciones de Chile, no ha mejorado, a pesar de los esfuerzos de China por reactivar su economía mediante estímulos. Durante la jornada, el cobre sufrió una caída superior al 0.36%, lo que contribuyó a aumentar aún más la presión sobre el tipo de cambio. La falta de efectos inmediatos de las políticas chinas sobre la demanda de cobre ha alimentado la debilidad de este metal, ejerciendo presión sobre el peso chileno. Expectativas para el Dólar y Datos Clave de EEUU En este contexto, se espera que la próxima publicación de datos clave de la economía estadounidense impacte aún más el tipo de cambio en los próximos días. La nómina de empleo ADP, que se dará a conocer el miércoles, y las nóminas no agrícolas (NFP) del viernes, son dos de los indicadores más seguidos por la Reserva Federal a la hora de evaluar la fortaleza del mercado laboral y tomar decisiones sobre la política monetaria. Si los datos del empleo en EEUU continúan mostrando una economía robusta, el dólar podría continuar apreciándose y acercarse a los $990 o incluso alcanzar los máximos del año durante este mes. En cambio, si se observan señales de mejora en la demanda china y un repunte en el cobre, es posible que el tipo de cambio retroceda hacia los $960 o incluso los $950. Resumen de Factores Clave: PMI manufacturero de EEUU : Mejora respecto al mes anterior, impulsando al dólar internacional.

