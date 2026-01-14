Dólar en Chile inicia estable pese a un dólar fuerte a nivel global

La volatilidad del yen japonés sigue siendo el foco de riesgo: un movimiento brusco podría aumentar la aversión al riesgo y contagiar a divisas emergentes.

El cobre en máximos respalda al peso chileno , en un escenario donde también se observan flujos hacia monedas emergentes .

El dólar en Chile abre estable, mientras el contexto global sigue apoyando la fortaleza del dólar por señales desde China y tasas largas firmes en EE. UU.

El dólar en Chile inicia la jornada prácticamente estable, a pesar de un contexto externo que ha favorecido una mayor fortaleza de la divisa estadounidense. A nivel global, el dólar se vio impulsado por mejores cifras comerciales de China y por nuevas señales sobre eventuales incentivos que evaluarían autoridades chinas, incluyendo la posibilidad de aumentar de forma significativa la compra de bonos del Tesoro de EE. UU. a largo plazo.

Este telón de fondo ha contribuido a una mayor estabilización del apetito por riesgo en los mercados internacionales. Sin embargo, la atención global sigue puesta en la volatilidad del yen japonés, un factor que mantiene a los operadores cautelosos ante movimientos bruscos en el frente cambiario.

China con superávit récord y redirección de exportaciones

China registró en 2025 un superávit comercial récord de USD 1,189 billones, con exportaciones creciendo 5,5% mientras las importaciones se mantuvieron planas. En medio de los aranceles de Trump, los exportadores chinos ajustaron su estrategia, desplazando producción fuera del mercado estadounidense y orientándola hacia destinos alternativos, especialmente la Unión Europea y el Sudeste Asiático. Este reordenamiento ayuda a explicar por qué el mercado ha interpretado los datos como un soporte adicional para el dólar, al reducir parte de la incertidumbre en torno al pulso del comercio.

Cobre en máximos

En materias primas, el cobre ha seguido marcando niveles elevados, con el mercado dominado por riesgos del lado de la oferta. Los temores a posibles nuevos aranceles en EE. UU. sobre el cobre refinado han impulsado un acopio (o acumulación preventiva de inventarios) en ese país, lo que ha estrechado la disponibilidad en otros mercados y ha reforzado el sesgo alcista del metal.

Peso chileno firme y rango acotado para el tipo de cambio

En el plano local, el peso chileno mantiene su fortaleza, apoyado principalmente por el alto precio del cobre, que se sostiene cercano a máximos históricos y continúa entregando soporte a la moneda. A esto se suma un flujo más generalizado de capitales hacia monedas emergentes, lo que también favorece al peso chileno.

Con estos factores sobre la mesa, el escenario base apunta a una sesión de baja volatilidad, con el tipo de cambio moviéndose en un rango estimado entre $880 y $889 por dólar.

USDCLP (M15): lectura técnica

En el muy corto plazo, USDCLP muestra un intento de estabilización tras el tramo bajista, operando cerca de la media de las Bandas de Bollinger (zona 883,99) y manteniéndose dentro del canal, lo que sugiere un sesgo de consolidación más que un impulso direccional claro. Por niveles, el mercado enfrenta una resistencia relevante en el sector 887,4–888,8 (convergencia de referencia técnica y techo del rango reciente), mientras que el soporte inmediato se ubica entre 882,8–880,6, con una zona inferior adicional en torno a 873,0 si reaparece presión vendedora. Los osciladores acompañan este cuadro de pausa.

Fuente: xStation5.

