Dólar en Chile inicia la jornada con corrección a la baja, impulsado por el cobre

El dólar en Chile abre con una leve caída, favorecido por la recuperación en los precios del cobre, mientras que a nivel global el dólar index muestra una moderada apreciación. Factores internacionales Dólar index al alza: La divisa estadounidense muestra una ligera apreciación debido a la reducción de la incertidumbre en torno a los aranceles y la debilidad del yen japonés.

La divisa estadounidense muestra una ligera apreciación debido a la reducción de la incertidumbre en torno a los aranceles y la debilidad del yen japonés. Banco de Japón (BoJ): El yen se ha debilitado ante el aumento de las probabilidades de que el BoJ postergue las subidas de tasas de interés.

El yen se ha debilitado ante el aumento de las probabilidades de que el BoJ postergue las subidas de tasas de interés. Optimismo en China: Los datos de inflación en el país asiático han alcanzado su nivel más alto en cinco meses, lo que ha mejorado las perspectivas de recuperación de la demanda de materias primas, favoreciendo al cobre. Impacto en el mercado local Fuente: xStation 5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Tipo de cambio a la baja: El USDCLP ha mostrado una corrección descendente en línea con el repunte del cobre.

El USDCLP ha mostrado una corrección descendente en línea con el repunte del cobre. Niveles clave: Se espera una sesión volátil con fluctuaciones en un rango estimado de $954 - $966 .

Se espera una sesión volátil con fluctuaciones en un rango estimado de . Dato clave del día: La publicación de la inflación en EE.UU. podría generar mayor volatilidad en la sesión. El mercado se mantiene atento a las señales macroeconómicas y a la evolución de los precios de las materias primas, factores determinantes en la trayectoria del tipo de cambio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "