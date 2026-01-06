Dólar en Chile inicia la sesión del 6 de enero a la baja: el cobre marca máximos y el dólar global retrocede

Con apoyo del cobre y sin catalizadores locales relevantes, se observa una moderación del tipo de cambio en torno a $900 por dólar durante la sesión

En el plano internacional, datos de manufactura por debajo de lo esperado aumentan la incertidumbre y moderan el impulso previo ligado a tensiones geopolíticas.

El dólar en Chile inició la sesión a la baja, impulsado por la debilidad global de la divisa estadounidense y la fortaleza del cobre .

El dólar en Chile inició la sesión a la baja, respaldada por la debilidad del dólar a nivel global y por la fortaleza del cobre. En el frente internacional, la divisa estadounidense se ha depreciado tras conocerse datos de manufactura por debajo de lo esperado, lo que aumenta la incertidumbre sobre la recuperación del sector. Este movimiento también modera el impulso previo asociado al aumento de la prima por riesgo en un contexto de tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Venezuela, mientras el mercado se prepara para una semana clave de publicaciones del mercado laboral en EE. UU.

Qué explica la caída del dólar a nivel global

En el plano externo, la presión sobre el billete verde se intensificó luego de que los datos de manufactura sorprendieran a la baja. Este resultado refuerza la lectura de un panorama más incierto para la recuperación del sector, debilitando el soporte que el dólar había recibido previamente.

Al mismo tiempo, este movimiento contribuye a moderar el impulso anterior que venía desde el aumento de la prima por riesgo, en un contexto donde las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Venezuela habían elevado la sensibilidad del mercado. Con el foco ahora puesto en una semana clave por las publicaciones del empleo en Estados Unidos, la atención se desplaza hacia si los datos laborales validan o no la solidez de la economía.

Factores locales: estabilidad de indicadores y respaldo del cobre

En el ámbito local, los indicadores económicos se mantienen estables; sin embargo, el desempeño del peso chileno ha recibido un apoyo relevante desde el cobre, que extendió su avance y marcó nuevos máximos ante perspectivas de estrechez en la oferta.

A ello se suma el impacto de la paralización en operaciones de Mantoverde en Chile, iniciada el viernes, lo que refuerza las expectativas de menor disponibilidad. En un escenario donde el cobre sostiene el ánimo sobre la moneda local, el mercado incorpora con más fuerza la idea de una oferta más ajustada, lo que tiende a respaldar al peso y presionar a la baja el tipo de cambio.

Proyección para el tipo de cambio: moderación cerca de $900 por dólar

Con este escenario, esperamos que el peso chileno se mantenga relativamente estable y, en ausencia de catalizadores macroeconómicos que alteren la dinámica, observamos una moderación del tipo de cambio en torno a los $900 por dólar durante la sesión.

Niveles a vigilar en el dólar en Chile durante la sesión

A partir del gráfico compartido, el tipo de cambio se mueve cerca de la zona psicológica de $900, con referencias técnicas relevantes que el mercado suele monitorear en el corto plazo:

Soportes relevantes

Zona de soporte inmediata en torno a $901,08 .

Soporte inferior en $896,49 , que actúa como referencia si aumenta la presión bajista.

Nivel más profundo en $882,20, como soporte de mayor distancia.

Resistencias en caso de rebote

Resistencia cercana en $919,92 .

Resistencia superior en $928,97, destacada como zona de oferta en el movimiento previo.

Señales de corto plazo

En el gráfico se observan medias móviles como referencia dinámica y un comportamiento del impulso que sugiere cautela: el precio ha intentado recuperaciones, pero también ha mostrado rechazos en zonas superiores. En ese contexto, la reacción del mercado alrededor de $900 y la cercanía a los niveles mencionados serán claves para el sesgo intradía.

Qué puede mover al dólar en Chile en los próximos días

Aunque hoy el balance favorece una moderación del dólar en Chile, la atención del mercado se mantiene en el calendario de Estados Unidos. Una semana cargada de datos del mercado laboral puede cambiar el tono rápidamente: cualquier sorpresa relevante podría reactivar la volatilidad global del dólar y trasladarse al tipo de cambio local, incluso si el cobre se mantiene firme.