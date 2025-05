Dólar en Chile intenta consolidar recuperación, pero persiste la presión global

El tipo de cambio en Chile abrió la jornada con sesgo alcista, manteniendo el impulso observado en la sesión anterior, en medio de un entorno internacional caracterizado por una renovada aversión al riesgo. Esta dinámica ha debilitado a las monedas emergentes, en especial frente al dólar, que se fortalece por su papel tradicional de refugio. Factores internacionales que presionan al alza Datos económicos débiles en EE. UU. : El índice manufacturero de Dallas cayó a niveles no vistos desde 2020, lo que reavivó temores sobre una desaceleración económica más profunda.

Fuga de capitales desde emergentes : La reacción inmediata de los mercados ha sido la venta de activos en economías en desarrollo, lo que impulsa al dólar.

Incertidumbre comercial en EE. UU.: Aunque se menciona la posibilidad de que la administración Trump reduzca aranceles automotrices, no hay confirmación oficial, lo que añade un grado adicional de incertidumbre global. Panorama local y técnico A nivel interno, la economía chilena se mantiene estable, con un precio del cobre aún alto tras una reciente corrección, lo que modera el impacto de los factores externos. No obstante, el sentimiento global continúa dominando el comportamiento del USDCLP. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Desde el punto de vista técnico: El par intenta superar la resistencia inmediata en torno a los 941-942 pesos , aunque sin lograr un quiebre convincente.

La zona de soporte clave se ubica en 933 , y más abajo en 914, mientras que la resistencia estructural mayor está en torno a los 957 pesos .

El promedio móvil de 200 periodos actúa como una barrera técnica relevante , actualmente ofreciendo resistencia dinámica.

La línea de tendencia bajista fue vulnerada, lo que sugiere una posible pausa o reversión parcial del reciente movimiento descendente. Rango estimado para la sesión Dado el contexto actual, se espera que el USDCLP fluctúe en un rango acotado entre 938 y 950 pesos, a la espera de nuevos datos económicos que permitan definir la tendencia de mediano plazo con mayor claridad.

