Dólar en Chile: por qué sube tras la victoria de Kast y qué esperar del tipo de cambio

La debilidad del cobre , junto con señales desde China que reabren dudas sobre la demanda, resta soporte al peso chileno en el corto plazo.

La jornada muestra un patrón típico de elecciones en Chile : alta volatilidad , una brecha inicial y una moderación gradual durante la sesión, más que un giro inmediato de tendencia.

El dólar en Chile sube pese a la victoria de Kast porque el resultado estaba ampliamente descontado por el mercado y predominan la toma de utilidades y la recomposición de coberturas .

Reacción del mercado: alzas del dólar pese a un resultado “descontado”

El tipo de cambio registra alzas incluso con la victoria de Kast, en gran medida porque este desenlace ya estaba incorporado en los precios. En términos prácticos, el mercado venía ajustando posiciones y expectativas desde antes del evento, por lo que la sorpresa fue limitada y la reacción inmediata se explica menos por un cambio estructural y más por dinámica de corto plazo.

De hecho, una parte relevante del rally del peso chileno se había anticipado en las semanas previas. Ese movimiento previo suele dejar al mercado “cargado” de posiciones, y tras conocerse el resultado es común observar ajustes: quienes iban ganando tienden a asegurar beneficios y quienes estaban cubiertos recalibran su exposición.

Volatilidad electoral: brecha inicial, moderación y toma de utilidades

En la apertura se observa un patrón típico de procesos electorales en Chile: alta volatilidad y una brecha inicial que tiende a moderarse a lo largo de la sesión. En este escenario, lo que domina no es necesariamente un cambio inmediato de tendencia, sino más bien:

Toma de utilidades tras movimientos anticipados.

Recomposición de coberturas , es decir, ajustes en estrategias defensivas ante el nuevo escenario.

Reordenamiento de posiciones de corto plazo, con el mercado “limpiando” excesos previos.

Este comportamiento ayuda a entender por qué el dólar en Chile puede subir incluso cuando parte del mercado interpretaba el resultado como potencialmente favorable: si una fracción importante del movimiento ya ocurrió antes, el paso siguiente suele ser un ajuste técnico y de posicionamiento.

El cobre y China: el factor externo que le quita soporte al peso chileno

A lo anterior se suma la debilidad del cobre. Ante señales y datos provenientes de China que reabren dudas sobre la demanda, el peso chileno pierde soporte en el corto plazo. Dado el rol que juega el cobre en las cuentas externas y en el sentimiento sobre Chile, cualquier deterioro en expectativas de demanda puede traducirse rápidamente en presión sobre el tipo de cambio.

En otras palabras, aun con un catalizador político relevante, el frente externo puede imponerse en el corto plazo: si el cobre se debilita y China entrega señales menos convincentes, el mercado tiende a exigir mayor compensación por riesgo, favoreciendo un dólar en Chile más alto.

Proyecciones: cierre de año y escenario base para los primeros meses

En este contexto, nuestras proyecciones apuntan a un cierre de año con el tipo de cambio en torno a $900 – $910.

Mirando más adelante, para los primeros seis meses de un eventual mandato de Kast, consideramos un escenario base de consolidación hacia la zona de $880, condicionado a dos elementos centrales:

Ausencia de shocks externos

La trayectoria hacia niveles más bajos depende de que no se materialicen shocks externos que vuelvan a tensionar los activos emergentes, el cobre o el apetito global por riesgo.

Señales iniciales de gobernabilidad y hoja de ruta económica

El escenario base también supone que las primeras señales de gobernabilidad, la conformación del equipo económico y la definición de la ruta fiscal contribuyan a una compresión de la prima de riesgo en Chile. Si esa prima se reduce, el mercado tiende a requerir menos “premio” para mantener posiciones en pesos, lo que ayuda a sostener una apreciación y a consolidar un tipo de cambio más bajo.

Qué mirar desde aquí: variables que pueden inclinar el tipo de cambio

A partir de este punto, el foco del mercado suele concentrarse en catalizadores concretos que definan si el movimiento actual es solo ajuste o si puede extenderse: