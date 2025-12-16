El petróleo WTI cae 2,5%

-
Los precios del petróleo WTI cayeron por debajo de los 55 dólares por barril, alcanzando su nivel más bajo desde abril de 2021.
La presión bajista responde al aumento de las preocupaciones por un exceso récord de oferta proyectado para 2026.
Adicionalmente, el mercado comienza a descontar un escenario de paz en Ucrania, lo que podría destrabar mayores exportaciones de petróleo ruso y aumentar aún más la disponibilidad de este commodity en el mercado global.
Los precios del petróleo en Estados Unidos cayeron hoy por debajo de los 55 dólares por barril, alcanzando sus niveles más bajos desde abril de 2021. Este movimiento se produce tras romper los mínimos previos registrados en el denominado “Día de la Liberación”, cuando Donald Trump anunció cambios en su política arancelaria. El petróleo WTI marcó un mínimo diario cercano a los 55,1 dólares por barril, mientras que el petróleo Brent cayó por debajo de los 60 dólares por barril por primera vez desde mayo.
La presión sobre los precios responde al aumento de las preocupaciones por un exceso récord de oferta en 2026. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) lo estima en torno a 4 millones de barriles diarios, mientras que la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) proyecta un sobreabastecimiento promedio cercano a 2 millones de barriles diarios. Aunque las proyecciones difieren, ambas apuntan al mayor exceso de oferta desde la pandemia, lo que está forzando fuertes descuentos en los precios del crudo. Cabe destacar que la EIA elevó recientemente su previsión para el precio promedio del Brent en 2026 hasta cerca de 55 dólares por barril, pero al mismo tiempo anunció una profunda revisión de sus modelos de demanda, oferta y precios —la más relevante en 25 años— que se implementará plenamente en 2027. Esto evidencia que incluso entre las principales agencias energéticas existen visiones divididas sobre las perspectivas futuras del petróleo.
Adicionalmente, el mercado comienza a descontar un escenario de paz en Ucrania, lo que podría destrabar mayores exportaciones de petróleo ruso y aumentar aún más la disponibilidad del commodity. Las negociaciones en torno a una posible renuncia de Kiev a sus aspiraciones de ingresar a la OTAN, a cambio de garantías de seguridad, están alimentando la especulación sobre un eventual acuerdo. El sentimiento también se ve afectado negativamente por datos débiles desde China, donde la producción industrial cayó a un mínimo de 15 meses y las ventas minoristas crecen al ritmo más lento desde diciembre de 2022, debilitando el argumento para nuevas compras significativas de petróleo en los próximos meses. Al mismo tiempo, Venezuela enfrenta envíos bloqueados, mayores descuentos en los precios y presión de sus clientes para modificar contratos spot, tras la reciente incautación por parte de Estados Unidos de un buque que transportaba crudo venezolano, lo que añade complejidad al panorama de oferta. En conjunto, todos estos factores han empujado al petróleo a sus niveles más bajos desde 2021.
Fuente: xStation
