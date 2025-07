Dólar en Chile rompe canal bajista y se dispara hacia nuevos máximos intradiarios

El tipo de cambio en Chile registra un fuerte repunte, quebrando de forma clara la estructura bajista que había prevalecido desde abril. El par USDCLP se dispara hasta los 960 pesos por dólar, en línea con un fortalecimiento generalizado del dólar estadounidense, en un contexto geopolítico y comercial más tenso. Catalizadores clave del movimiento: Fortalecimiento global del dólar : El billete verde se aprecia tras los anuncios de nuevos aranceles del 30 % por parte de la administración Trump hacia la Unión Europea y México , lo que eleva su demanda como activo refugio. Si bien el mercado espera que los aranceles finales sean menos agresivos, la incertidumbre comercial favorece flujos hacia el dólar.

Desempeño negativo del cobre : A pesar de cifras sólidas en la balanza comercial de China, los precios del cobre muestran debilidad. La persistente preocupación sobre la demanda futura del metal añade presión sobre el peso chileno, dada su alta correlación con el commodity.

Técnica alcista confirmada: El gráfico muestra la ruptura de un canal descendente, acompañada por un cruce positivo en el MACD y un movimiento vertical que replica la amplitud del canal. El tipo de cambio no solo superó la media móvil exponencial de 200 horas (EMA 940), sino que también alcanzó niveles no vistos desde abril. Niveles técnicos a monitorear: Resistencia inmediata : 983,62 pesos (proyección del rango del canal roto)

Soporte clave : 953,13 pesos (zona de consolidación previa)

Soporte mayor: 922,26 pesos (parte baja del canal previo) La dinámica actual sigue favoreciendo al dólar, y mientras se mantenga la presión sobre el cobre y la narrativa proteccionista en EE. UU., el par USDCLP podría continuar avanzando hacia los 970-983 pesos en el corto plazo.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "