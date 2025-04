Dólar en Chile rompe máximos de marzo y se encamina hacia los $965

Durante la sesión de hoy, el tipo de cambio USDCLP superó los $954, nivel que no se veía desde comienzos de marzo, marcando una nueva fase de apreciación para el billete verde en Chile. Con este movimiento, el dólar acumula una subida superior al 4% en los últimos cinco días, en un contexto mixto de presiones externas e internas. Factores que impulsan el alza del dólar Caída del cobre: Uno de los principales catalizadores del repunte ha sido el retroceso del precio del cobre, que, tras alcanzar un techo técnico, ha corregido de forma sostenida durante la última semana bursátil. A pesar de esta caída, el metal rojo aún mantiene una tendencia alcista en el mediano plazo, lo que podría provocar una futura corrección en el tipo de cambio si el cobre retoma fuerza.

Dólar internacional debilitado: A nivel global, el dólar no ha mostrado una recuperación sólida tras las fuertes caídas de inicios de marzo. La atención del mercado está centrada en los datos macroeconómicos clave de esta semana, los cuales podrían definir el próximo movimiento del dólar. Eventos económicos relevantes esta semana Los inversores se mantienen expectantes por una serie de publicaciones que podrían generar alta volatilidad: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Martes 1 de abril: Encuesta de empleo JOLTS

Viernes 4 de abril: Nóminas no agrícolas (NFP) y tasa de desempleo

Durante la semana: Índices PMI de Estados Unidos

Comentarios de miembros de la Reserva Federal, quienes han puesto especial atención al mercado laboral ante el riesgo latente de estanflación. Niveles técnicos a considerar USDCLP Fuente: xStation 5 Resistencia inmediata: $958 – $961

Soporte clave: $950. Si este nivel se mantiene, podría actuar como base para un impulso hacia los $965 .

Soporte alternativo: $934 – $930, en caso de una reversión del actual impulso. En el gráfico se observan quiebres de directrices bajistas (líneas azules), fuerte impulso alcista posterior y consolidación por encima de zonas clave, lo que valida la ruptura técnica. Los indicadores de momentum como el MACD y ADX confirman la fuerza del movimiento actual.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "