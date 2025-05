Dólar en Chile se mantiene bajo presión bajista pese a la depreciación inicial

El par USDCLP inició la jornada con una ligera presión alcista, reflejada en una apertura sobre los $940, pero se mantiene contenido por una estructura técnica dominada por la debilidad del dólar a nivel internacional y un contexto local más favorable para el peso chileno. Factores internacionales: dólar débil pese a datos positivos El índice ISM de servicios en EE. UU. mostró un desempeño sólido, lo cual normalmente reforzaría al dólar, pero el billete verde sigue mostrando debilidad general.

El índice dólar (DXY) continúa con tendencia bajista, influenciado principalmente por el fortalecimiento de monedas asiáticas.

La incertidumbre en torno a las negociaciones comerciales globales sigue pesando sobre el apetito por activos en dólares. Panorama local: cobre al alza y confianza en el peso chileno El peso chileno se ha estabilizado , respaldado por un entorno económico interno que mantiene expectativas firmes.

El precio del cobre, principal exportación chilena, continúa con una trayectoria positiva y se encamina a superar los máximos de abril, lo que refuerza el valor del peso. Análisis técnico y proyecciones En el gráfico de 15 minutos, USDCLP muestra una estructura bajista: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El precio actual gira en torno a los 941.45 , con una resistencia clave en 943.30 (coincidente con la media móvil simple y un nivel de congestión técnica).

La zona de soporte inmediato se encuentra en 930.35 , mínimo reciente y referencia relevante ante una eventual corrección más profunda.

La resistencia mayor se sitúa en los 961.73 , nivel que marcó el último impulso alcista fallido.

El ADX muestra pérdida de fuerza direccional, lo que sugiere consolidación en el corto plazo. Catalizadores clave: reunión de la Fed Hoy comenzó la reunión de la Reserva Federal de EE. UU. , cuyo anuncio de política monetaria se realizará mañana.

Este evento puede actuar como un catalizador significativo para el tipo de cambio, especialmente si hay sorpresas en torno a la tasa de interés o el tono del comunicado. Rango estimado para la sesión Se proyecta que el tipo de cambio fluctúe entre los $930 y $949 durante la jornada, con sesgo bajista si no logra consolidar sobre los $943.

