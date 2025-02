Dólar en Chile sube impulsado por cautela global, mientras el cobre avanza un 0,4%

El dólar en Chile inicia la jornada con una apreciación del 0,3%, cotizando en 950 pesos por dólar. Este movimiento refleja la estabilidad del dólar estadounidense en un contexto de cautela en los mercados ante las tensiones comerciales globales y el desarrollo de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Factores que influyen en el tipo de cambio: Cautela global: Los inversionistas siguen atentos a las negociaciones entre Rusia y Ucrania y su impacto en el sentimiento de riesgo.

Política monetaria de la Fed: Las expectativas sobre futuras decisiones de tasas de interés siguen siendo clave para el comportamiento del dólar.

Mercado internacional: La evolución de los mercados financieros influirá en la dirección del tipo de cambio en los próximos días. Sector inmobiliario en China y su impacto en el cobre El mercado inmobiliario chino sigue mostrando signos de debilidad, con los precios de las viviendas nuevas estancados por segundo mes consecutivo en enero y una caída interanual del 5,0%. Factores como el exceso de inventario, la baja demanda y un contexto demográfico adverso están profundizando la crisis del sector, lo que ha generado llamados a más estímulos por parte de las autoridades. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil A pesar de este escenario, el cobre avanza un 0,4% en la jornada, lo que podría brindar cierto respaldo al peso chileno. Perspectivas para el tipo de cambio Los mercados estarán atentos a la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que podrían ofrecer señales sobre futuras decisiones de tasas de interés e inflación. Además, los datos del sector vivienda en Estados Unidos serán clave para evaluar la fortaleza de la economía estadounidense. En este contexto, se espera que el peso chileno fluctúe en un rango de 943 a 965 pesos por dólar durante la jornada.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "