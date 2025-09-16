Leer más

Dólar en Colombia abre a la baja y se acerca a mínimos de los últimos 16 meses

16 de septiembre de 2025

El dólar en Colombia abrió la jornada de este martes con un retroceso de 0,3% en el intradía, ubicándose en torno a 3910 pesos por dólar, un nivel cercano a los mínimos observados en mayo de 2024.

La atención de los inversionistas locales se concentra en los próximos datos de producción industrial y ventas minoristas de julio, que se publicarán a las 12:00 (GMT-3).

El consenso espera que ambas cifras muestren una desaceleración, lo que podría añadir un componente adicional de volatilidad al mercado cambiario durante la sesión.

El frente internacional: la Fed en el centro de la escena

A nivel global, el protagonismo recae en la Reserva Federal de Estados Unidos, que inicia hoy su reunión de política monetaria.

El mercado descuenta casi por completo un recorte de 25 puntos base esta semana y anticipa un total de 67 puntos base de flexibilización hacia fin de año, en respuesta a:

  • Las señales de enfriamiento del mercado laboral estadounidense.

  • Una inflación contenida, que abre espacio para estímulos adicionales.

Este escenario mantiene presión bajista sobre el dólar globalmente, favoreciendo la apreciación de monedas emergentes como el peso colombiano.

El ruido político: descertificación de EE. UU.

Pese al contexto favorable para el peso, el plano político agrega incertidumbre.

La reciente decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia como socio en la lucha antidrogas eleva la percepción de riesgo en torno al país.

Este factor podría afectar la confianza de los inversionistas internacionales y limitar el margen de fortalecimiento del peso en el mediano plazo, aun si la coyuntura monetaria y los flujos de capital apuntan a su favor.

Análisis técnico: resistencias y soportes en el USDCOP

Desde el análisis técnico, el USDCOP enfrenta una resistencia clave en 3923 pesos, que actúa como el primer techo inmediato.

Por el lado bajista:

  • El soporte inmediato se encuentra en torno a 3892 pesos.

  • Una ruptura por debajo de este nivel abriría espacio para probar la franja de 3860 pesos.

En cambio, un rebote al alza podría llevar nuevamente al par a testear máximos en torno a 3954 pesos, definiendo así el rango de corto plazo en el que se moverá el mercado.

Grafico de precios del dolar en colombiaFuente: xStation5.

Un peso fortalecido, pero con riesgos políticos latentes

El arranque en 3910 pesos por dólar confirma que el peso colombiano mantiene un sesgo de fortaleza apoyado en la debilidad global del dólar y en la expectativa de recortes de la Fed.

No obstante, los riesgos políticos derivados de la tensión con Estados Unidos y la publicación de datos económicos locales añaden incertidumbre, configurando un escenario donde los próximos movimientos del USDCOP dependerán tanto de los fundamentos internacionales como del clima interno de inversión.

 

 

