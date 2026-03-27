Cierre de mercado: Wall Street suma cinco semanas consecutivas a la baja

Los principales índices de Estados Unidos vuelven a caer y el sentimiento se mantiene claramente negativo. Las mayores pérdidas se concentran en el Nasdaq y el Russell 2000, con descensos en los futuros superiores al 2%, mientras que el Dow Jones y el S&P 500 muestran caídas algo más moderadas, cercanas al 1,8%. El mercado sigue preocupado por la situación del sector tecnológico y por la falta de perspectivas de paz en el Golfo Pérsico. Muchos inversores están comenzando a descontar un escenario de estanflación, con los principales índices estadounidenses situándose ya alrededor de un 10% por debajo de sus máximos.

Contexto macroeconómico

La presidenta de la Reserva Federal de Filadelfia, Anna Paulson, señaló en una conferencia el viernes que la guerra en Irán representa un riesgo significativo tanto para el crecimiento económico como para la inflación.En paralelo, los datos de la Universidad de Michigan confirmaron un deterioro en el entorno macro. Las expectativas de inflación a corto plazo subieron con fuerza hasta el 3,8%, mientras que la confianza del consumidor cayó a 53,3, manteniéndose cerca de mínimos históricos.

Presión sobre tecnología y ciberseguridad

El sector tecnológico continúa bajo presión, con una venta sostenida en compañías de ciberseguridad. CrowdStrike y Palo Alto registran caídas superiores al 5%, impulsadas por temores sobre la creciente competencia de soluciones basadas en inteligencia artificial desarrolladas por Anthropic.

Europa y datos regionales

En Europa, los mercados también registraron descensos moderados. El STOXX 600 cerró con una caída cercana al 1%, mientras que el DAX lideró las pérdidas con futuros bajando alrededor de un 1,6%. El FTSE 100 mostró mayor resiliencia, con una leve caída inferior al 0,1%. En el ámbito corporativo, Pernod Ricard destaca con subidas superiores al 7% tras anunciar su intención de fusionarse con Brown-Forman, productor del whisky Jack Daniel’s.

En cuanto a datos macro, España reportó una desaceleración inesperada de la inflación, con el IPC interanual en 3,3% frente al 3,7% esperado. En Reino Unido, las ventas minoristas mostraron una mejora, con una caída mensual del -0,4% (mejor que el -0,7% previsto) y un crecimiento anual del 2,5%, por encima de las expectativas.

Materias primas, divisas y criptomonedas

En el mercado de divisas, la libra esterlina, el yen japonés y el franco suizo se debilitan alrededor de un 0,4%, mientras que el dólar estadounidense lidera las ganancias, avanzando entre un 0,2% y 0,3% frente a sus principales pares. El petróleo muestra nuevos avances, con el Brent regresando a la zona de 104–105 dólares por barril y el WTI acercándose a los 99 dólares. El gas natural también sube, con futuros avanzando más del 3%.

En metales preciosos, el oro recupera parte de sus pérdidas y sube más del 3% en la sesión del viernes, alcanzando los 4.550 dólares por onza, mientras que la plata limita sus ganancias al 2%. El sentimiento negativo también se extiende al mercado cripto. Bitcoin cae un 4,5% hasta los 65.600 dólares, Ethereum pierde más del 4% y vuelve a situarse por debajo de los 2.000 dólares, mientras que Solana retrocede más del 5%, hasta los 81 dólares.

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