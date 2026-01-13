Dólar en Colombia cae a su nivel más bajo desde junio de 2021

- El USDCOP marca mínimos desde 2021 por el retroceso global del dólar tras una subyacente de EE. UU. más fría, mientras el soporte técnico inmediato se ubica en 3.575.
Las monedas emergentes mostraron apreciación en la jornada, con el peso colombiano destacando al llevar al USDCOP a su nivel más bajo desde junio de 2021. El movimiento estuvo explicado principalmente por factores internacionales, tras un dato de inflación en EE. UU. más benigno de lo esperado, que debilitó al dólar a nivel global.
Qué está moviendo al dólar en Colombia hoy
En concreto, la inflación anual de EE. UU. se mantuvo en línea con lo previsto en 2,7%, pero la sorpresa vino por el lado de la inflación subyacente mensual (0,2% vs 0,3% esperado). Los inversionistas anticipaban una lectura más alta por distorsiones recientes en precios asociadas al cierre de gobierno, sin embargo, el componente subyacente (el más seguido por su estabilidad) mostró una dinámica más fría de lo esperado, reforzando la percepción de que la inflación se mantiene en una trayectoria descendente. Esto impulsó un retroceso del dólar en el mercado internacional y favoreció el desempeño del peso colombiano.
En el plano local, los datos económicos han mostrado un tono relativamente estable, mientras que el precio del petróleo continuó al alza en un entorno de mayor incertidumbre geopolítica. En particular, el mercado siguió atento a nuevos focos de tensión luego de comentarios del presidente Donald Trump, quien instó a los iraníes a continuar protestando, en un contexto de enfrentamientos con los servicios de seguridad.
Niveles clave del USDCOP y escenario técnico
Desde lo técnico, el USDCOP rompió una zona de soporte relevante en el gráfico diario. Con esa pérdida, la siguiente referencia de soporte se ubica en torno a 3.575, un nivel que coincide con los registros observados a comienzos de junio de 2021.
