Dólar en Colombia hoy 5 de noviembre: tipo de cambio sube a $3.872 y mantiene su rango lateral

La falta de señales claras en el mercado sugiere un escenario de espera por definiciones macroeconómicas.

El tipo de cambio sigue en un canal lateral , con soporte en $3.860 y resistencia en $3.900.

El dólar en Colombia se cotiza hoy a $3.872 , marcando un leve repunte diario.

Panorama actual del dólar en Colombia

Este martes 5 de noviembre, el tipo de cambio del dólar en Colombia se posiciona en $3.872, registrando una variación diaria positiva frente a la sesión anterior. La divisa estadounidense se mantiene dentro de un comportamiento de baja volatilidad, reflejo de un mercado a la espera de señales más claras desde el frente internacional y local.

Análisis técnico del dólar frente al peso colombiano

Soportes y resistencias clave

Soporte inmediato : $3.860

Resistencia relevante: $3.900

Durante las últimas sesiones, el par USD/COP ha oscilado entre esos dos niveles, confirmando una fase de consolidación. El mercado ha encontrado estabilidad, pero la cercanía al soporte sugiere que una ruptura bajista podría llevar al dólar hacia los $3.830, nivel observado anteriormente como pivote técnico.

Indicadores y tendencias

Los indicadores técnicos muestran un panorama neutral a bajista en el corto plazo. Si bien no se ha confirmado una ruptura, el sesgo actual favorece una presión bajista leve siempre que el precio no supere con fuerza los $3.900.

En este contexto, el mercado se mueve con cautela, esperando catalizadores como decisiones de política monetaria en Estados Unidos o nuevos datos macroeconómicos relevantes para Colombia.

Factores que influyen en el mercado cambiario

El desempeño del dólar frente al peso colombiano está condicionado por múltiples variables:

Política monetaria internacional , especialmente la evolución de las tasas de interés en EE.UU.

Expectativas de crecimiento económico en Colombia , con previsiones de expansión para 2025 pero también con riesgos internos como presiones fiscales, conflictos sociales e inseguridad.

Inflación local que, tras una caída en 2024, podría repuntar en 2025 si se intensifican los efectos de la depreciación cambiaria y el encarecimiento de servicios.

Por su parte, el sistema financiero colombiano muestra resiliencia, aunque afectado por aumento en la morosidad. Se espera una recuperación gradual conforme bajen las tasas de interés y se reactive la inversión.

Perspectivas de corto plazo

Mientras no se rompan los niveles clave ($3.860 por abajo y $3.900 por arriba), se espera que el dólar en Colombia siga en un patrón de consolidación. Para los operadores, esto implica adoptar estrategias prudentes y estar atentos a señales de ruptura que definan una nueva tendencia.