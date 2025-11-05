ÚLTIMA HORA: ¡Informe ADP de empleo en EE. UU. supera las expectativas!

- El reporte ADP muestra resultados más sólidos de lo previsto
- El reporte ADP muestra resultados más sólidos de lo previsto
Informe de empleo ADP (octubre):
-
Dato actual: +42.000 empleos
-
Previsión: +30.000
-
Dato anterior: -32.000
El informe de empleo del sector privado en EE. UU. (ADP) correspondiente a octubre muestra la creación de 42.000 puestos de trabajo, superando ampliamente las previsiones de los analistas, que esperaban solo 30.000. El mes anterior, el sector privado había registrado una pérdida de 32.000 empleos, por lo que este nuevo dato representa un claro repunte y un cambio de tendencia de negativo a positivo.
Estos resultados mejores de lo esperado indican que el mercado laboral sigue siendo resiliente pese a las señales de desaceleración económica. Esto podría tener un impacto en las decisiones de la Reserva Federal respecto a futuras subidas o pausas en las tasas de interés.
Además, el aumento del empleo privado sugiere un posible impulso al gasto del consumidor y a la demanda interna.
Este informe cobra especial relevancia en el contexto actual, dado que el cierre parcial del gobierno estadounidense ha impedido la publicación de ciertos datos oficiales sobre el empleo, convirtiendo al ADP en uno de los pocos indicadores disponibles y oportunos para monitorear la situación del mercado laboral.
Fuente: xStation5
_________________________
¿Te interesa operar con datos macro en tiempo real? Abre tu cuenta real con XTB y accede a los mercados con información clave al instante:
👉 Empieza hoy mismo
Resumen diario: el gobierno sigue cerrado, el mercado cae y las criptomonedas se recuperan
Caída prolongada al cierre de la semana 🚨
APERTURA EE. UU.: El mercado amplía su caída al cierre de la semana
Inflación de octubre en Chile: sin variación, mínima anual desde 2021 y qué significa para la tasa y el dólar
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "