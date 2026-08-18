Dólar hoy Chile: el dólar sube tras caída del PIB por debilidad minera

El tipo de cambio (USDCLP) abre al alza, presionado tanto por factores internacionales como por cifras locales de actividad. En el frente externo, el dólar se ha mantenido ligeramente fortalecido en un contexto de mayor incertidumbre geopolítica y escasez de nuevas señales relevantes para el mercado, lo que ha mantenido las operaciones dentro de un rango relativamente estrecho.

A esto se suma un precio del petróleo que continúa en niveles elevados, reforzando la demanda por dólar ante un escenario internacional todavía marcado por la cautela y la incertidumbre.

PIB de Chile cae 0,2% por debilidad de la minería

En el ámbito local, el peso chileno se ha visto presionado tras conocerse las cifras del Producto Interno Bruto, que registró una contracción interanual de 0,2%, explicada principalmente por la caída de 6,4% de la actividad minera ante una menor extracción de cobre.

Fuente: Banco Central de Chile.

En contraste, el PIB no minero mostró crecimiento, apoyado por el sector servicios, mientras que el consumo de los hogares aumentó 1,2% y el gasto de gobierno también se expandió, amortiguando parcialmente la debilidad de la actividad.

En términos desestacionalizados, el PIB no registró variación respecto del trimestre anterior, situándose en 0%, lo que descarta por ahora una recesión técnica, pero confirma un menor dinamismo de la economía.

Las cifras locales podrían seguir ejerciendo presión sobre el peso chileno y favorecer un avance del dólar en Chile hacia la zona de $921-$925 por dólar.

Análisis técnico del dólar en Chile

Fuente: xStation5.

En el gráfico horario, el tipo de cambio cotiza alrededor de los $917 y vuelve a aproximarse a una zona técnica relevante comprendida entre $918,64 y $921,37. Esta región aparece como la primera resistencia de corto plazo después de la recuperación desde el soporte cercano a $907,53.

Una consolidación sobre los $921,37 podría abrir espacio para una extensión del movimiento, mientras que un rechazo en esta zona mantendría al precio dentro del rango reciente. Por debajo, los $907,53 continúan siendo la principal referencia de soporte visible.