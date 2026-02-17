Dólar Hoy Chile: sube a $866 y queda atento a datos clave de EE.UU.

-
El dólar en Chile inicia la sesión con un alza de 0,2%, ubicándose en torno a los 866 pesos.
La atención del mercado está puesta en las minutas de la Fed, el PIB adelantado y el PCE subyacente en EE.UU.
La caída del cobre y el aumento de inventarios globales limitan el soporte del peso chileno.
El dólar en Chile comienza la jornada con una leve apreciación, cotizando alrededor de los 866 pesos, lo que representa un avance de 0,2% respecto al cierre previo. La sesión se desarrolla sin referencias macroeconómicas locales relevantes, por lo que el comportamiento del tipo de cambio responde principalmente a factores externos.
Mercado en modo cautela ante datos de EE.UU.
La agenda internacional concentra la atención de los inversionistas. En Estados Unidos se publicarán las minutas de la Reserva Federal, el dato adelantado de PIB y el índice de precios PCE subyacente, considerado uno de los principales indicadores para evaluar la trayectoria inflacionaria.
La expectativa en torno a estas cifras mantiene a los mercados en un tono de cautela, favoreciendo una moderada demanda por dólares a nivel global. Este contexto impulsa el movimiento alcista observado en la apertura del tipo de cambio en Chile.
PCE subyacente
El PCE subyacente es especialmente relevante porque excluye componentes volátiles y permite medir con mayor precisión las presiones inflacionarias estructurales. Un dato superior a lo esperado podría reforzar la postura restrictiva de la Reserva Federal, fortaleciendo al dólar a nivel internacional. En cambio, cifras más moderadas podrían aliviar las tensiones y generar ajustes bajistas en la divisa estadounidense.
Proyección del tipo de cambio para la sesión
En este escenario, el mercado proyecta que el dólar en Chile fluctúe dentro de un rango acotado entre los 860 y 875 pesos durante la jornada. La ausencia de catalizadores locales y la dependencia de datos externos podrían mantener la volatilidad contenida, aunque cualquier sorpresa en los indicadores estadounidenses podría generar movimientos más pronunciados.
Cobre retrocede y resta soporte al peso chileno
En paralelo, el cobre registra una caída cercana al 0,8%, lo que también influye en el desempeño del tipo de cambio. El retroceso del metal rojo se explica por condiciones de liquidez reducida debido a feriados en Asia asociados al Año Nuevo Lunar, así como por un aumento significativo en los inventarios globales.
Inventarios en máximos de décadas
Los stocks monitoreados por las principales bolsas internacionales han alcanzado niveles no vistos en décadas. Este incremento en la disponibilidad física del metal modera el impulso alcista reciente y presiona los precios a la baja.
Dado que el cobre es uno de los principales productos de exportación de Chile, su debilitamiento tiende a reducir el soporte estructural del peso chileno, contribuyendo a la leve presión alcista que experimenta el dólar en Chile al inicio de la sesión.
Contexto externo define la tendencia
Con un calendario internacional cargado y sin referencias locales relevantes, la evolución del dólar en Chile dependerá en gran medida de las señales que entreguen los datos económicos de Estados Unidos y del comportamiento de los mercados globales.
La combinación de cautela ante la política monetaria de la Fed y la corrección del cobre configura un escenario de movimientos acotados, pero con potencial de mayor volatilidad si las cifras sorprenden al mercado.
Análisis Técnico USDCLP
USDCLP muestra un sesgo alcista de corto plazo tras formar un doble piso en la zona de 851.77 (mínimos defendidos en dos ocasiones) y desplegar un rebote que lo llevó a recuperar y sostenerse sobre las medias móviles SMA 50 y SMA 200, además, el precio logró superar la directriz bajista (línea punteada descendente) y ahora consolida cerca de 866.30, con un RSI alrededor de 63.6 (momentum positivo sin señales claras de sobrecompra).
En este contexto, las resistencias inmediatas se ubican en 868.18 y luego 873.98, mientras que los soportes relevantes quedan en 863.30, 861.04 y el eje de pullback en 858.09 (zona donde también converge la antigua directriz/medias), niveles que delimitarán si la ruptura se confirma con continuidad o si el tramo requiere una corrección técnica.
Fuente: xStation5.
