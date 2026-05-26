Dólar Hoy Colombia: Cae a mínimos de casi un mes por menor riesgo geopolítico

El dólar cae hacia la zona de $3.672, su nivel más bajo en casi un mes, presionado por una mejora en el apetito por monedas emergentes. El USDCOP retrocede mientras el mercado aumenta la probabilidad de una salida diplomática al conflicto entre Estados Unidos e Irán, aunque el petróleo sigue operando con presión alcista y mantiene un soporte adicional para el peso colombiano.

Alivio geopolítico impulsa monedas emergentes

El movimiento del dólar responde principalmente a factores internacionales. Las expectativas de un posible fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán han impulsado flujos hacia mercados emergentes, después de que las esperanzas de un acuerdo de paz superaran el impacto de nuevos ataques militares en el Golfo Pérsico.

Para Colombia, el contexto es favorable. La caída del dólar global mejora el apetito por riesgo, mientras que el petróleo todavía se mantiene en niveles elevados, lo que favorece los términos de intercambio del país y refuerza la demanda por peso colombiano.



Fuente: xStation5

Elecciones locales

En el frente local, la atención se concentra en la primera vuelta presidencial, que se celebrará en cinco días y mantiene a los inversionistas atentos al escenario político. Aunque el impulso externo domina la jornada, el mercado podría mostrar mayor sensibilidad a encuestas, declaraciones de campaña y señales sobre gobernabilidad en las próximas sesiones.

Análisis técnico

El USDCOP pierde la zona de 3.676 y acelera la corrección hacia 3.672, confirmando debilidad de corto plazo tras el rechazo en 3.844. Si el precio no recupera 3.676, el siguiente soporte queda en 3.540–3.560; al alza, una vuelta sobre 3.676 aliviaría la presión bajista y pondría el foco nuevamente en $3.773.



Fuente: xStation5