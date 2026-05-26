Dólar Hoy Chile: Dólar abre en $894 luego de mayor tensión en negociaciones entre EEUU e Irán

El tipo de cambio inicia la jornada con una apertura a la baja, consolidándose por debajo de los 900 pesos por dólar, en un contexto de moderación del índice dólar a nivel global y negociaciones entre EE.UU. e Irán.

Si bien el dólar mantiene leves avances frente a las principales divisas, el mercado continúa internalizando un escenario de menor tensión geopolítica, impulsado por mayores expectativas de un eventual acuerdo que ponga fin al conflicto. Esta percepción ha favorecido a las monedas emergentes, beneficiando al peso chileno.

Tensión geopolítica apoya al peso chileno

No obstante, persisten focos de incertidumbre asociados a los recientes ataques de Estados Unidos y a las declaraciones del líder supremo iraní, mientras que el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, afirma que las conversaciones se seguirán desarrollando. Dicho contexto ha mantenido al dólar en una estructura de rango y generado episodios de volatilidad.

Aun así, la presión bajista sobre el tipo de cambio se mantiene, apoyada por el mayor apetito por riesgo y por la probabilidad implícita del mercado predictivo, que descuenta un 81% de posibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo antes del 30 de junio.

Análisis técnico

El USDCLP en el gráfico de M15 cotiza cercano a los 893. Actualmente se mantiene por debajo de las SMA de 50 y 200 períodos, lo que refuerza un sesgo bajista en el corto plazo. Además, el precio continúa respetando la directriz descendente.

En el corto plazo, la resistencia inmediata se ubica en 899, nivel que el precio debería recuperar para aliviar la presión bajista. Más arriba, la siguiente resistencia relevante aparece en 905. Por debajo, el soporte inmediato se encuentra en torno a 889, mientras un quiebre sostenido en dicha zona podría abrir espacio hacia 884.

Por su parte, el RSI se mantiene cerca de los 40 puntos, reflejando debilidad en el momentum comprador, aunque todavía sin entrar claramente en zona de sobreventa.



Fuente: xStation5