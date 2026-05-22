¿Está Waller replicando la postura de Warsh? ¿Mantener las tasas estables mientras continúa la reducción del balance?

El par EUR/USD retrocedió ligeramente durante los últimos minutos, probablemente reaccionando a los comentarios relativamente hawkish de Christopher Waller. También vale la pena destacar el dato peor de lo esperado de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que cayó hasta 44,8 frente a expectativas de 48,2. Mientras tanto, las expectativas de inflación continúan aumentando, con la perspectiva a 1 año subiendo hasta 4,8% y la de 5 años alcanzando 3,9%.

Puntos clave del discurso de Christopher Waller

Fin de la narrativa de recortes de tasas: “Es una locura, considerando los datos recientes, hablar de recortes de tasas en el corto plazo”. El plan actual es mantener las tasas sin cambios.

Un giro neutral hacia hawkish: Waller considera que la Fed debería eliminar el “sesgo acomodaticio” de sus comunicados. Admitió que los recientes datos de inflación y mercado laboral han cambiado completamente su perspectiva.

Subidas de tasas como último recurso: Aunque no está pidiendo una subida inmediata de tasas, afirmó que “no dudaría” en respaldar una si las expectativas de inflación, particularmente en el horizonte de 2 a 4 años, comienzan a desanclarse.

El mercado laboral pasa a segundo plano: El mercado laboral está estable y el desempleo sigue bajo. Ya no es el principal impulsor de la trayectoria de política monetaria. Ahora la inflación es quien domina las decisiones.

Factores de riesgo clave: Las presiones sobre precios vuelven a ampliarse y la inflación está comenzando a volverse persistente. La situación se complica aún más por los elevados costos energéticos, vinculados a la duración del conflicto en Irán, y por el inagotable boom de inversión en IA .

Reducción del balance (QT): Waller planteó la posibilidad de reducir el balance de la Fed entre USD 300 mil millones y USD 500 mil millones adicionales.

La nueva realidad de las reservas: Dejó claro que no existe posibilidad de regresar al pequeño balance de 2008. La Fed pretende operar bajo un sistema de “reservas abundantes” y no permitirá que vuelva un entorno de escasez de reservas.

La metamorfosis de Waller

Waller ha experimentado un cambio drástico en un período muy corto. No hay que olvidar que en enero de 2026 votó a favor de un recorte de tasas de 25 puntos básicos. Hoy describe tales ideas como “una locura”. Aunque su tono es hawkish, resulta evidente que no quiere frenar la economía mediante subidas de tasas en este momento, salvo que sea forzado por un repentino desanclaje de las expectativas inflacionarias, las cuales ya han aumentado hasta un incómodo 4,8% en la proyección a 1 año de la encuesta de la Universidad de Michigan.

En lugar de eso, Waller preferiría que el trabajo más duro fuese realizado por el aumento de los rendimientos de mercado de los bonos, que naturalmente enfrían la economía, junto con una mayor profundización del ajuste cuantitativo (QT). Sin embargo, vale la pena señalar que unos rendimientos más altos representan un dolor de cabeza para el gobierno estadounidense, que enfrenta necesidades de financiamiento cada vez mayores.

Una gota en el océano: las matemáticas detrás del balance de la Fed

Reducir otros USD 300 mil millones a USD 500 mil millones puede sonar impresionante en los titulares, pero en el esquema macroeconómico general representa apenas un ajuste cosmético.

Después del enorme proceso de expansión monetaria durante la pandemia, el balance de la Fed creció hasta aproximadamente USD 9 billones. Incluso tras el QT realizado hasta ahora, retirar otros USD 500 mil millones ni siquiera llevaría el balance por debajo de la barrera psicológica de los USD 6 billones. Esto refleja el estrecho margen en el que se encuentra actualmente el banco central.

Rendición ante el “mega balance”

Antes de 2008: El balance de la Fed estaba por debajo de USD 1 billón aproximadamente entre USD 800 mil millones y USD 900 mil millones.

Fase I de la crisis (QE1): Se produjo un enorme salto por encima de los USD 2 billones .

2012 (QE3): El balance alcanzó alrededor de USD 3 billones .

2014: El balance llegó a un máximo cercano a USD 4,5 billones .

2018–2019: Se intentó implementar ajuste cuantitativo ( QT ), pero terminó en pánico e intervención de emergencia en el mercado repo en septiembre de 2019, cuando las reservas comenzaron a volverse demasiado escasas.

Después de 2020: El balance se expandió hasta los USD 9 billones.

Históricamente, Waller pertenecía al grupo de conservadores académicos que advertían sobre los riesgos de un balance excesivamente grande, argumentando que distorsiona los mercados financieros y vuelve a los gobiernos dependientes de deuda barata.

Sus comentarios de hoy, “No hay forma de regresar al pequeño balance de 2008”, junto con su énfasis en un sistema de “reservas abundantes”, equivalen a una rendición oficial ante esta nueva realidad económica. Waller sabe perfectamente que el sistema bancario moderno está tan saturado de liquidez que cualquier intento de drenarla más profundamente, especialmente por debajo del umbral críticamente informativo de USD 6 billones, correría el riesgo de paralizar el mercado interbancario y repetir la crisis repo de 2019.

La conexión con Warsh

Al mismo tiempo, los comentarios de Waller hoy podrían reflejar cómo Kevin Warsh entiende la política monetaria. Warsh tiene previsto asumir hoy oficialmente como presidente de la Reserva Federal bajo la administración de Donald Trump. Warsh se opuso históricamente a un balance excesivamente grande incluso durante la crisis financiera global.

Además, tanto Waller como Warsh parecen pertenecer al círculo interno de banqueros centrales de confianza de Trump, lo que sugiere una posible alineación respecto a cómo la Fed manejará el balance en el futuro.