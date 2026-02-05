Dólar Hoy Colombia: Cepeda fuera de primarias de izquierda

Los bonos colombianos se ubicaron entre los de mejor rendimiento en emergentes; los títulos 2049 subieron 0,7 centavos.

Cepeda aún puede postularse a la presidencia, pero la decisión dividirá el voto de izquierda en la primera vuelta de mayo.

El CNE excluyó a Iván Cepeda de las primarias de la coalición de izquierda del 8 de marzo por haber participado en otra votación.

El Consejo Nacional Electoral de Colombia prohibió al senador Iván Cepeda, favorito en las encuestas para las elecciones presidenciales, participar en las primarias de la coalición de izquierda. La decisión asesta un golpe significativo a las aspiraciones del oficialismo de retener el poder.

Decisión técnica con implicaciones políticas

La autoridad electoral declaró en audiencia pública que Cepeda, aliado cercano del presidente Gustavo Petro, no puede participar en la consulta debido a que ya había participado en una votación interpartidaria en octubre. El senador aún puede postularse a la presidencia, pero no como representante de la amplia coalición de facciones de izquierda que celebrará sus primarias el 8 de marzo, fecha en la que los colombianos también votarán en las elecciones al Congreso.

Las encuestas indicaban que Cepeda habría ganado la consulta por un amplio margen, por lo que la decisión probablemente dividirá el voto de izquierda al obligarlo a enfrentarse a otro candidato de esa tendencia en la primera vuelta de mayo.

Cepeda confirmó en una publicación en X que espera estar en la boleta electoral para la primera vuelta presidencial. Encuestas recientes lo muestran liderando la contienda, con el abogado conservador Abelardo de la Espriella en segundo lugar.

Coalición de izquierda con opciones debilitadas

La principal coalición oficialista ahora debe seleccionar a su candidato entre un grupo reducido que incluye al exsenador Roy Barreras y al exministro del Interior Juan Fernando Cristo, quienes según las encuestas son mucho menos populares que Cepeda. La mayoría de los partidos que respaldan a Petro (quien no puede postularse a la reelección) ya habían dado su apoyo a Cepeda.

La fragmentación del voto de izquierda podría beneficiar a candidatos de centro y derecha en la primera vuelta, alterando significativamente el escenario electoral que se anticipaba hace unas semanas.

Bonos y peso reaccionan positivamente

Los bonos colombianos en dólares extendieron sus ganancias tras la noticia, negociándose entre los de mejor rendimiento en mercados emergentes. Los títulos con vencimiento en 2049 subieron 0,7 centavos por dólar.

El par USDCOP sube 0,64% en la jornada de hoy cotizando en torno a los 3.679 por dólar.

El mercado estará atento a las cifras de inflación de enero, que serán clave para validar la convergencia inflacionaria y el tono de la política monetaria hacia adelante.

Datos de empleo en EE.UU. definirán presión sobre el peso

Desde el frente externo, el comportamiento del dólar dependerá de los datos de empleo en Estados Unidos. Si las cifras sorprenden al alza (con mayor creación de empleo, crecimiento salarial y reducción de la tasa de desempleo), el mercado podría reforzar la narrativa de una economía resiliente, consolidando la expectativa de tasas de interés más altas por más tiempo e impulsando un nuevo tramo de fortaleza del dólar. En ese escenario, monedas emergentes como el peso colombiano enfrentarían presiones adicionales.

Por el contrario, si las cifras laborales confirman una desaceleración gradual, el mercado retomaría la visión de un ajuste monetario más cercano, debilitando nuevamente al dólar y dando espacio a la divisa colombiana para extender su apreciación reciente.

Fuente: xStation5

__________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí