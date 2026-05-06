Dólar Hoy Colombia: Dólar cae a $3.697 por menor riesgo EE.UU.-Irán

El dólar en Colombia retrocede hasta $3.697, tras caer cerca de 1,5% desde la zona de $3.749, presionado por el alivio geopolítico entre Estados Unidos e Irán y una menor demanda por dólar refugio. El USDCOP corrige mientras las monedas emergentes recuperan terreno, aunque el mercado mantiene cautela antes del dato de empleo en EE.UU.



Fuente: xStation5

Menor tensión geopolítica debilita al dólar

La jornada estuvo dominada por señales de avance hacia un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Reportes de Axios apuntan a un memorando preliminar que abriría una ventana de negociación de 30 días, con compromisos sobre el programa nuclear iraní, alivio de sanciones por parte de EE.UU. y menor tensión sobre el Estrecho de Ormuz.

El mercado todavía no descuenta un acuerdo definitivo, pero sí una menor probabilidad de escalada inmediata. Esto redujo la prima de riesgo geopolítico, debilitó al dólar frente a divisas del G10 y favoreció el repunte de monedas emergentes.

USDCOP reacciona tras BanRep y mira el empleo de EE.UU.

En el panorama local, el USDCOP corrige mientras el mercado espera una nueva decisión del Banco de la República. La referencia vigente de política monetaria se mantiene en 11,25%, pero la atención estará puesta en si la Junta conserva una postura restrictiva o si entrega señales sobre el margen para futuros recortes, en medio de un entorno todavía sensible por inflación, combustibles y volatilidad.

La reunión será clave para medir cómo interpreta el banco central el choque geopolítico reciente y su impacto potencial sobre precios, expectativas y tipo de cambio. Un tono más cauteloso podría dar soporte al peso vía diferencial de tasas, mientras que una señal más flexible podría limitar la recuperación de la moneda si coincide con un repunte del dólar global.

El próximo catalizador externo será el dato de nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo en Estados Unidos. Una lectura laboral fuerte podría devolver soporte al dólar por expectativas de tasas altas durante más tiempo; un dato débil reforzaría el apetito por riesgo y mantendría presión bajista sobre el USDCOP.

Análisis técnico USDCOP

El USDCOP se giró desde $3.749 y cotiza cerca de $3.697, manteniéndose por debajo de la SMA de 200 días, ubicada alrededor de $3.825, lo que conserva una presión bajista. En el corto plazo, la SMA de 9 periodos en $3.650 sigue por encima de la SMA de 21 periodos en $3.632, señal de que el rebote reciente aún no se ha invalidado.

El soporte inmediato está en $3.676. Una pérdida de ese nivel abriría espacio hacia $3.609, mínimo relevante de abril. Por arriba, el precio necesita recuperar $3.749 para recomponer el sesgo alcista de corto plazo, con resistencias posteriores en $3.773 y $3.844.

Fuente: xStation5

